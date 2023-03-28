《經濟通通訊社２８日專訊》據《上海證券報》統計的數據顯示，截至昨日（２７日）下午

２時，Ａ股共計３４８家公司發布２０２２年度現金分紅方案，佔已披露年報公司近８０％，佔

比持續提升。其中，中國移動（００９４１）（滬：６００９４１）、中國神華（０１０８８）

（滬：６０１０８８）、招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）、中國平安

（０２３１８）（滬：６０１３１８）等１０家公司擬現金分紅金額超過百億元（人民幣．下同

），有４８家公司２０２２年度現金分紅超過１０億元。

從行業來看，煤炭、銀行、化工等傳統行業依然是高分紅公司的聚集地。數據顯示，通信行

業現金分紅累計為１０５１億元，佔總分紅金額２０﹒６５％，排名居首；排名第二的是煤炭業

，分紅為７９０億元，佔比１５﹒５１％；銀行業則以累計分紅金額７７４億元，排名第三，佔

比達１５﹒２％。此外，非銀金融、化工、有色金屬、醫藥生物等７個行業的現金分紅均超過

１００億元。

中信建投證券首席策略官陳果表示，尋找高分紅國企的未來估值重構機會，需要考慮歷史分

紅角度、派息分紅能力和派息分紅意願三個角度。企業在過去進行分紅的具體情況是判斷未來企

業分紅水平的重要參考，擁有長期業績穩定、現金流充足的基本面是國企能夠進行持續高分紅的

前提，而企業的派息分紅意願也是至關重要，需要重點考慮企業所處的行業邏輯。（ｌｃ）

