《經濟通通訊社２８日專訊》隨著上市公司２０２２年年報的逐漸披露，以社保基金、

ＱＦＩＩ（合格境外機構投資者）為代表的長線資金調倉換股路線圖逐漸浮出水面。

Ｗｉｎｄ數據顯示，截至３月２６日，已有４５０家Ａ股上市公司發布２０２２年年報。其

中，７７家公司的前十大流通股東名單中出現了社保基金；６１家公司的前十大流通股東名單出

現了ＱＦＩＩ。



＊社保基金去年四季度增持人保１２億元＊



數據顯示，目前社保基金持股市值最大的是中國人保（０１３３９）（滬：６０１３１９）

，持有市值達到２９２﹒６１億元（人民幣．下同）；方正證券（滬：６０１９０１）緊隨其後

，社保基金持有市值達６９﹒５２億元；社保基金持有紫金礦業（０２８９９）

（滬：６０１８９９）、中國移動（００９４１）（滬：６００９４１）、中興通訊

（００７６３）（深：００００６３）等公司市值都超過１０億元。

與去年三季度末相比，社保基金增持市值最多的公司是中國人保，增持市值達到１１﹒７７

億元，增持市值前十的公司還有中國移動、興發集團（滬：６００１４１）、舍得酒業

（滬：６００７０２）等。社保基金減持市值較多的公司有兗礦能源（０１１７１）

（滬：６００１８８）、中航光電（深：００２１７９）、中信特鋼（深：０００７０８）等。

有１２家公司為去年四季度社保基金新進持有的公司，包括方正證券、寶豐能源

（滬：６００９８９）、中材科技（深：００２０８０）、盛弘股份（深：３００６９３）、森

麒麟（深：００２９８４）等。

從行業來看，社保基金在去年四季度增持市值較多的行業包括保險、券商、銀行在內的金融

板塊以及材料、食品飲料等行業，減持市值最多的行業則是能源、房地產等。



＊ＱＦＩＩ去年四季度增持中國太保６億元＊



目前ＱＦＩＩ持有市值最多的公司是中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１），持有

市值為３６﹒５４億元；ＱＦＩＩ持有市值超過１０億元的公司有紫金礦業、北新建材

（深：０００７８６）、東方財富（深：３０００５９）、奧普特（滬：６８８６８６）和愛旭

股份（滬：６００７３２）。

與去年三季度末相比，截至３月２６日，ＱＦＩＩ增持市值最多的也是中國太保，去年四季

度增持市值達６﹒０８億元，增持市值較多的還有東方財富和北新建材，增持市值超過２億元。

ＱＦＩＩ減持市值最多的公司則是廣聯達（深：００２４１０），去年四季度減持市值為

１２﹒９３億元。此外，愛旭股份、奧普特、大全能源（滬：６８８３０３）等公司也被

ＱＦＩＩ減持較多。

ＱＦＩＩ新進入３３家公司前十大股東，包括紫金礦業、中國神華、順鑫農業

（深：０００８６０）、新潔能（滬：６０５１１１）、金盤科技（滬：６８８６７６）等。

按行業來看，ＱＦＩＩ在去年四季度增持市值較多或新進的行業主要是金融、材料、房地產

等，減持市值最多的行業則是軟件、半導體等。（ｌｃ）

