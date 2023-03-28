《經濟通通訊社２８日專訊》中紀委網站公布，山東省政協黨組成員、副主席孫述濤涉嫌嚴
重違紀違法，目前正接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查。
公開資料顯示，孫述濤曾任山東省委組織部副部長兼省幹部學院院長，威海市委副書記、市
長，威海市委書記，２０１８年１月當選山東省副省長，２０１８年５月調任濟南市委副書記、
代市長，次月去代轉正。（ｌｃ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
28/03/2023 10:36
《打擊貪腐》山東省政協副主席孫述濤接受中紀委調查
《經濟通通訊社２８日專訊》中紀委網站公布，山東省政協黨組成員、副主席孫述濤涉嫌嚴
重違紀違法，目前正接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查。
公開資料顯示，孫述濤曾任山東省委組織部副部長兼省幹部學院院長，威海市委副書記、市
長，威海市委書記，２０１８年１月當選山東省副省長，２０１８年５月調任濟南市委副書記、
代市長，次月去代轉正。（ｌｃ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
上一篇新聞︰28/03/2023 10:52 《駐滬專電》上海外省市籍常住人口逾千萬，安徽人佔比最多
28/03/2023 11:05 《駐滬專電》工信部王鵬：將出台支持工業互聯網發展的政策舉措
28/03/2023 11:02 《Ａ股焦點》首次中成藥集採進入快車道料４月落地，概念Ａ股向上
28/03/2023 10:52 《Ａ股焦點》１３億研發國產新冠藥僅賣５千萬停產，新冠藥股走低
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰