《經濟通通訊社２８日專訊》中紀委網站公布，山東省政協黨組成員、副主席孫述濤涉嫌嚴

重違紀違法，目前正接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，孫述濤曾任山東省委組織部副部長兼省幹部學院院長，威海市委副書記、市

長，威海市委書記，２０１８年１月當選山東省副省長，２０１８年５月調任濟南市委副書記、

代市長，次月去代轉正。（ｌｃ）

