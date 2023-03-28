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AH股新聞

28/03/2023 10:36

《打擊貪腐》山東省政協副主席孫述濤接受中紀委調查

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中紀委網站公布，山東省政協黨組成員、副主席孫述濤涉嫌嚴
重違紀違法，目前正接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查。
　　公開資料顯示，孫述濤曾任山東省委組織部副部長兼省幹部學院院長，威海市委副書記、市
長，威海市委書記，２０１８年１月當選山東省副省長，２０１８年５月調任濟南市委副書記、
代市長，次月去代轉正。（ｌｃ）

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