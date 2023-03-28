《經濟通通訊社２８日專訊》穆迪最新發布的報告指出，在持續的監管限制之下，中國影子

銀行業呈收縮趨勢。數據顯示，２０２２年中國廣義影子銀行資產減少３﹒２９萬億元（人民幣

．下同）至５０﹒３萬億元，絕對值較２０２１年和２０１９年顯著下降。同期影子銀行資產佔

名義ＧＤＰ的比例從４６﹒７％大幅降至４１﹒６％。穆迪預計，２０２３年中國影子銀行將繼

續收縮。

另外，隨著信貸對經濟復甦的支持增強，經濟體系槓桿率將略有上升。今年前兩個月，企業

和居民銀行貸款雙雙增長。在營商環境改善、消費者信心和住房抵押貸款需求回暖的情況下，今

年上述貸款增速有望加快。境內企業債券發行也會溫和上升，支持因素是到期債務規模較大以及

中國經濟增長恢復。穆迪預計，２０２３年全年中國信貸增速可能會繼續超過名義ＧＤＰ增速，

並且速度高於２０２２年。

穆迪指，鑒於中國政府採取措施穩定房地產業，該行業信託貸款的下降將會放緩。延長流動

性困難的開發商的信託貸款期限等措施可能有助於緩和信託資金外流。此外，監管機構要求信託

基金加強對實體經濟和資本市場的支持，這可能會增加流入非房地產業和債券市場的信託資金。

（ｌｃ）

