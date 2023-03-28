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AH股新聞

28/03/2023 14:04

《中國要聞》川南渝西地區至２０２５年生產總值將達２萬億元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》四川省政府發布的《推動川南渝西地區融合發展總體方案》提
出，到２０２５年，川南渝西地區綜合經濟實力大幅提升，地區生產總值達到２萬億元人民幣左
右，成為成渝地區高質量發展的重要增長極。
　　同時，產業分工更加合理、協作更加高效，形成食品飲料、汽摩、電子信息、裝備製造、先
進材料等優勢產業集群。到２０２５年，規模以上工業增加值年均增長１０％以上。
　　《方案》提到，支持宜賓、瀘州、江津等地白酒產業園區建設全國領先的白酒生產基地和智
能釀造基地，帶動自貢、榮昌等地原糧種植、設計包裝、基酒釀造等產業發展，培育一批優質白
酒產業集聚區，提高白酒全產業鏈發展水平。
　　支持永川、江津、宜賓提升整車製造水平，帶動大足、銅梁、內江等地汽車摩托車零部件集
聚成鏈。發展提高區域內發動機、電控系統、制動系統等配套率，推動新型高效動力電池、無人
駕駛等創新突破，全面提升汽摩產業全球競爭力和產業帶動力。
　　《方案》還提出，推動宜賓、瀘州、自貢、永川、綦江、萬盛、榮昌等地電子信息產業園發
展大數據、雲計算等產業；推動永川、瀘州等地加強數控機床、智能裝備等研發製造；支持大足
、內江等地推進高端模具等關鍵基礎件產業化等。（ｌｃ）

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