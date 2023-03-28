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AH股新聞

28/03/2023 15:37

《華為動向》廣汽新能源車弱化與華為合作，華為：不影響其他項目

　　《經濟通通訊社２８日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）昨日（２７日
）公告稱，由於各方資源的調配等原因，控股子公司廣汽埃安新能源汽車ＡＨ８項目由與華為聯
合開發變更為自主開發。變更後，華為將繼續以重要供應商身份參與公司自主品牌車型的開發及
合作。項目總投資由９﹒２５億元人民幣調整為１２﹒３３億元人民幣，資金來源自籌解決。
　　廣汽集團是三家採用Ｈｕａｗｅｉ　Ｉｎｓｉｄｅ模式合作的車企之一，另外兩家分別為長
安汽車（深：０００６２５）和北汽集團（０１９５８）。華為Ｉｎｓｉｄｅ模式即「和車企聯
合開發，提供自動駕駛軟硬件、智能汽車全線解決方案」。對此，華為方面今日也作出回應稱，
該事件屬於單一事件，與其他車企合作沒有關聯。廣汽與華為已在企業數字化轉型、智能網聯汽
車解決方案等多個領域開展深入合作，以上合作都將按原計劃推進，並根據實際情況探討互利共
贏的新合作項目。
　　有業內人士表示，廣汽弱化與華為合作關聯早有跡象。在去年的一場行業論壇上，廣汽一位
高管曾公開表示，華為是比較大牌的供應商，雖然零部件質量不錯，但價格也是不受控的，與華
為合作基本沒有議價能力。（ｌｃ）

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