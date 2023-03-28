《經濟通通訊社２８日專訊》南非約翰內斯堡發表的一份研究報告表示，在２００８年至

２０２１年期間，中國斥資２４００億美元救助２２個發展中國家，隨著愈來愈多國家難以償還

用於建設「一帶一路」基礎設施的貸款，這一數額在最近幾年飆升。

根據世界銀行、哈佛大學肯尼迪學院、ＡｉｄＤａｔａ和基爾世界經濟研究所的研究人員的

報告，近８０％的救援貸款是在２０１６年至２０２１年期間提供的，主要發放給中等收入國家

，包括阿根廷、蒙古和巴基斯坦。

中國為發展中國家的基礎設施建設提供了數千億美元貸款，但自２０１６年以來，由於許多

項目未能支付預期的財務紅利，貸款已逐漸減少。



＊人行官員：多邊開發銀行不點頭減債，致使主權債務重組工作放緩＊



在過去２０年，中國已經向發展中國家提供數千億美元的貸款－－主要用於基礎設施項目，

但是隨著贊比亞、斯里蘭卡和加納等國家的違約，中國受到批評，認為其拖延債務重組進程。《

路透》引述一位中國人民銀行的官員表示，由於多邊開發銀行不提供債務減免，中國債權人在參

與主權債務重組方面心態更為遲疑。

中國人行國際司司長金中夏在一次在線會議上表示，世界銀行和國際貨幣基金組織

（ＩＭＦ）等機構以信用評級為理由不參與債務重組。他補充稱，但是，中國進出口銀行和國家

開發銀行等中國的銀行也有此類擔憂，當感覺到有特權的債權人提出的債務重組實際是推動其他

主要債權人來承擔損失時，中國債權人的心態會變得更加猶豫。

中國要求多邊開發銀行參與債務減免，但世界銀行、美國等富裕國家以及以優惠利率貸款的

發展中國家都表示反對。（ｊｔ）

