《經濟通通訊社２８日專訊》富達國際在２０２３年二季度投資展望中表示，發達市場很有

可能陷入經濟衰退，而中國的重新開放或可為發達市場帶來生機，加上中國消費者信心恢復，有

望將刺激經濟強勁反彈，並將提振市場為投資者帶來機遇。

富達基金管理（中國）有限公司權益研究負責人寧靜表示，３月舉行的兩會釋放出一個重要

信號，即強調高質量的經濟發展。這一發展方向需調整經濟結構，從由投資和出口帶動的模式，

向同時依賴消費和製造業、更為平衡的模式轉變。５％這一相對溫和的經濟增長目標也反映了這

一點。她認為，政府將更加關注復甦的質量而非速度，可能會推出額外的刺激措施以支持經濟發

展。

富達國際指出，２０２３年初經濟雖出現復甦跡象，但持續加息和緊縮政策的影響正逐步浮

現，多項潛在危機已發展至另一段階，發達市場很有可能陷入經濟衰退，而中國的重新開放或可

為發達市場帶來生機，讓其得到喘息機會。

富達並指，去年１０月舉行的中共二十大會議標誌著投資中國市場的嶄新一頁，今年３月的

兩會重申了政府穩增長的方針；在財政和貨幣政策的支持下，中國經濟重啟，加上消費者信心恢

復，有望將刺激經濟強勁反彈，並將提振市場，為投資者帶來機遇。



＊中國將更關注科技自立自強＊



中美的科技博弈愈演愈烈，沒有絲毫減緩的跡象，這是諸多市場投資者的關注焦點。寧靜預

計，中國將更關注科技自立自強，並著重推動高端製造業發展；這將有助於提升中國企業在先進

科技領域的全球競爭力，並有望加速數字化發展。

從中國最新一輪機構改革方案擬加強黨中央對科技工作的集中統一領導、組建中央科技委員

會，新組建科學技術部、將國家知識產權局升級調整為國務院直屬機構，以及國家數據局橫空出

世，可以看出，科技創新是未來的重中之重，數字經濟則成為高質量發展的重點轉型方向，新一

輪產業投資周期也有望開啟。



＊料政府將推出更多支持消費措施＊



而對於中國的消費，寧靜指出，鑒於過去三年疫情期間被壓抑的需求，中國消費者支出和房

地產價格持續出現復甦跡象，預計將逐步恢復常態；然而，中國中產階級在消費上仍保持審慎。

自防疫措施調整以來，恢復和促進消費已成為中國的首要任務，預計政府將推出更多支持措施。

此外她認為，雖然提振經濟不會再依賴房地產，但房地產行業的穩定對短期經濟復甦而言非

常重要，預計相關部門將在供需兩端需要提供支持。（ｊｔ）

