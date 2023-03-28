《經濟通通訊社２８日專訊》中國銀保監會官網顯示，重慶銀保監局核准岳凱的重慶小米消
費金融有限公司董事長任職資格。
岳凱現任天星數科科技有限公司總裁，具有近２０年金融工作經驗。
小米消金表示，上任董事長洪鋒因個人原因卸任，並將繼續擔任董事。新任董事、董事長岳
凱加入，屬於公司正常的人事變動，公司經營一切正常。岳凱的加入進一步充實治理團隊，有利
於公司穩步發展。（ｃｔ）
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28/03/2023 16:30
《中國監管》重慶銀保監局核准岳凱出任小米消費金融董事長資格
《經濟通通訊社２８日專訊》中國銀保監會官網顯示，重慶銀保監局核准岳凱的重慶小米消
費金融有限公司董事長任職資格。
岳凱現任天星數科科技有限公司總裁，具有近２０年金融工作經驗。
小米消金表示，上任董事長洪鋒因個人原因卸任，並將繼續擔任董事。新任董事、董事長岳
凱加入，屬於公司正常的人事變動，公司經營一切正常。岳凱的加入進一步充實治理團隊，有利
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