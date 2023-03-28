《經濟通通訊社２８日專訊》矽谷銀行資產成功被收購緩和金融危機，外圍股市見回穩，滬

深股市今早分化，上證綜合指數（滬綜指）小幅高開０﹒１６％，報３２５６﹒６點，深綜指低

開０﹒０４％，化織股、石油股造好，ＣｈａｔＧＰＴ概念股回吐。

博鰲亞洲論壇年會今日起至周五（３１日）在海南舉行，是疫情３年以來首次恢復線下實體

舉辦。國務院總理李強３０日將出席開幕式並發表主旨演講。他昨日在北京會見出席中國發展高

層論壇的外企代表時強調，無論國際形勢如何變化，中國都將堅定不移擴大對外開放。他也表示

，未來中國經濟將在保持一定增長速度的同時，加快質量變革、效率變革、動力變革，努力實現

更高質量的發展。

二十屆中央第一輪巡視對象公布，將對對中石油集團、中石化集團、中海油集團、中移動集

團、中化控股、中糧集團等３０家中管企業黨組開展常規巡視。對中國投資有限責任公司、國家

開發銀行、中國農業發展銀行、中國光大集團股份公司、中國人民保險集團股份有限公司等５家

中管金融企業黨委開展巡視「回頭看」；對國家體育總局黨組開展機動巡視。

為貫徹落實國家《新一代人工智能發展規劃》，科技部聯同自然科學基金委近期啟動「人工

智能驅動的科學研究」（ＡＩ ｆｏｒ Ｓｃｉｅｎｃｅ）專項部署工作，緊密結合數學、物理

、化學、天文等基礎學科關鍵問題，圍繞藥物研發、基因研究、生物育種、新材料研發等重點領

域科研需求展開，布局「人工智能驅動的科學研究」前沿科技研發體系。

人民銀行公布，今日進行的２７８０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平

２％。公開市場今日有１８２０億元逆回購到期，即今日淨投放９６０億元。連續兩日放水

３２１０億元。（ｊｔ）

