《經濟通通訊社２８日專訊》上證Ｂ股指數收升０﹒３４％，報２９１﹒９點。深證Ｂ股指
數收升０﹒２８％，報１１８５﹒５５點。
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
28/03/2023 15:05
《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收升０﹒３４％，深證Ｂ收升０﹒２８％
《經濟通通訊社２８日專訊》上證Ｂ股指數收升０﹒３４％，報２９１﹒９點。深證Ｂ股指
數收升０﹒２８％，報１１８５﹒５５點。
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
上一篇新聞︰28/03/2023 15:17 《滬股通》滬股通額度全日用１６億元，外資淨流入３﹒５億元
28/03/2023 15:37 《華為動向》廣汽新能源車弱化與華為合作，華為：不影響其他項目
28/03/2023 15:22 《Ａ股動向》據報欲入股國機智駿，滴滴：不便評價，以公告為準
28/03/2023 15:17 《深股通》深股通額度全日用１１億元，外資結束連續兩日淨流出
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰