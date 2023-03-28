《經濟通通訊社２８日專訊》國務院總理李強表示未來中國經濟將在保持一定增長速度的同

時，努力實現更高質量的發展。滬深股市開盤表現分化，其後維持窄幅波動。石油股、油氣改革

盤中強勢，滬綜指半日收升０﹒０５％，報３２５２﹒９７點，惟深成指跌０﹒３８％，科創板

指跌０﹒８５％。

人民銀行公布，今日進行的２７８０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平

２％。公開市場今日有１８２０億元逆回購到期，即今日淨投放９６０億元。連續兩日放水

３２１０億元。兩市半日成交６０４９ ７６７５億元，較上一交易日（２７日）同時段減少逾

２１％，陸股通再淨流出近１７億元。



＊歐美銀行危機放緩，石油股大反彈＊



歐美銀行業有望避免陷入進一步的危機，國際油價周一（２７日）收盤大漲超過４％，價格

飆升至約兩周新高。滬深石油股跟隨反彈，恒力石化（滬：６００３４６）升６﹒１％，中國石

化（滬：６０００２８）升３﹒２％，中國海油（滬：６００９３８）升１﹒４％，中海油服

（滬：６０１８０８）升１﹒４％，中國石油（滬：６０１８５７）升０﹒９％。

中國文化和旅遊部公告稱，自４月１日起，各級文化和旅遊行政部門可根據工作需要恢復審

批對外文化和旅遊交流出來訪團組。文旅部稱，此舉旨在推動文化和旅遊交流活動加快恢復。另

外，中國文旅部表示，將推動線上旅遊市場發展，鼓勵銀行合理增加信貸供給。旅遊股開盤後不

久集體翻紅，黃山旅遊（滬：６０００５４）升２﹒６％，中青旅（滬：６００１３８）升

２﹒３％，嶺南控股（深：０００５２４）升１﹒７％，西域旅遊（深：３００８５９）升

１﹒５％，眾信旅遊（深：００２７０７）升０﹒８％。



＊中央巡視國企，中字頭股小漲＊



二十屆中央第一輪巡視對象公布，將對對中石油集團、中石化集團、中海油集團、中移動集

團、中化控股、中糧集團等３０家中管企業黨組開展常規巡視。對５家中管金融企業黨委開展巡

視「回頭看」；對國家體育總局黨組開展機動巡視。中字頭股今早微升，中國化學

（滬：６０１１１７）升３﹒５％，中國重汽（深：０００９５１）漲２﹒９％，中國電建

（滬：６０１６６９）、中國中冶（滬：６０１６１８）、中國中鐵（滬：６０１３９０）、中

國鐵建（滬：６０１１８６）升近１％。

中國科技部啟動「人工智能驅動的科學研究」專項部署工作。人工智能概念股今早大幅回調

，同花順（深：３０００３３）挫４﹒９％，三六零（滬：６０１３６０）跌４﹒６％，湯姆貓

（深：３００４５９）跌４﹒２％，神州數碼（深：００００３４）跌４﹒２％，藍色光標

（深：３０００５８）跌３％，神州泰岳（深：３００００２）跌１﹒３％。（ｊｔ）

