《經濟通通訊社２８日專訊》馬雲昨日（２７日）現身雲谷學校大談ＣｈａｔＧＰＴ後，曾

短暫刺激ＣｈａｔＧＰＴ概念股飆升，惟今日「馬雲效應」減退，概念股亦大幅回調，加上分析

認為早前公布的工業利潤仍然打壓市場情緒，拖累Ａ股反覆偏弱。滬綜指最終收跌０﹒１９％，

報３２４５﹒３８點，三連挫，創自３月２０日以來新低。深成指收跌０﹒７２％，創業板指跌

１﹒２％。

南華期貨股指期貨分析師王映稱，前兩月工業利潤下降還是打壓市場情緒。Ａ股運行的主邏

輯在於內部經濟預期，在外部的風險擾動邊際轉好，但經濟預期低迷的狀況下，市場情緒仍不高

。儘管中國前兩月宏觀數據顯示新冠疫情後經濟復甦明顯，但最新公布的同期工業利潤卻延續跌

勢且降幅急擴至２２﹒９％，其中外商及港澳台企業降幅更是高達３５﹒７％，突顯受基數及內

需疲弱影響，企業的日子並不好過；經濟「倒春寒」仍在，恢復元氣仍需時間。

人民銀行連續兩日放水３２１０億元（人民幣．下同），今日進行２７８０億元７天期逆回

購，淨投放９６０億元。兩市全日成交１００４２億元，連續四個交易日破萬億關，惟成交按日

跌近１２％，陸股通結束連續兩日淨流出，今日轉為淨流入３﹒５４億元。



＊ＣｈａｔＧＰＴ概念炒完，資金流入白酒股＊



ＣｈａｔＧＰＴ概念股經歷連日大漲後回吐，並領跌大市，同花順（深：３０００３３）瀉

８﹒２％，湯姆貓（深：３００４５９）挫７﹒８％，神州數碼（深：００００３４）跌

６﹒５％，三六零（滬：６０１３６０）跌６﹒１％，藍色光標（深：３０００５８）跌

５﹒２％，科大訊飛（深：００２２３０）跌３﹒７％。馬雲昨日到雲谷學校，就教育議題以及

人工智能工具ＣｈａｔＧＰＴ跟校方交流，一度刺激當日ＣｈａｔＧＰＴ概念板塊止跌回升。

外資今日回流，白酒股領漲，洋河股份（深：００２３０４）升３﹒９％，古井貢酒

（深：０００５９６）升３﹒３％，瀘州老窖（深：０００５６８）升２﹒７％，山西汾酒

（滬：６００８０９）升１﹒２％，五糧液（深：０００８５８）升１﹒１％，貴州茅台

（滬：６００５１９）升０﹒８％。



＊申請美國補助須交財測，半導體股顯著跌＊



美國商務部周一（２７日）指出，半導體業者若要依照《晶片法案》提出美國補貼的申請，

就必須提供針對最新晶片廠的詳細營收與獲利預估，以便政府評估申請案。《晶片法案》提供

５３０億美元的資金為要提振美國境內半導體製造能力。外媒早前報道，《晶片法案》計劃禁止

獲得資金的晶片企業在中國擴大產能，包括２８納米晶片廠房增加的產不能增加超過５％，資本

支出上限為１０萬美元等。

半導體股午後跌幅加劇，華大九天（深：３０１２６９）跌６﹒５％，瀾起科技

（滬：６８８００８）挫近６％，兆易創新（滬：６０３９８６）跌４﹒６％，三安光電

（滬：６００７０３）跌３﹒６％，北方華創（深：００２３７１）挫逾２％，聞泰科技

（滬：６００７４５）跌３﹒２％，韋爾股份（滬：６０３５０１）跌近２％，華潤微

（滬：６８８３９６）跌１﹒６％，中芯國際（滬：６８８９８１）跌０﹒８％。（ｊｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９９９﹒５１ －０﹒３２

上證綜合指數 ３２４５﹒３８ －０﹒１９ ３９６９﹒００

上證Ａ股指數 ３４０１﹒７３ －０﹒１９

深證成份指數 １１５６４﹒４５ －０﹒７２ ６０７３﹒００

深圳創業板指數 ２３６９﹒１７ －１﹒２０

上證Ｂ股指數 ２９１﹒９０ ＋０﹒３４ １﹒３６

深證Ｂ股指數 １１８５﹒５５ ＋０﹒２８ ０﹒３９

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