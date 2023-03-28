《經濟通通訊社２８日專訊》深證成分指數半日收市跌０﹒３８％，報１１６０３﹒３７點
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半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２９﹒９３億元，賣盤超買盤，
淨流出９﹒９３億元。（ｄｗ）
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28/03/2023 11:43
《深股通》深成指半日跌０﹒３８％，深股通淨流出近１０億元
《經濟通通訊社２８日專訊》深證成分指數半日收市跌０﹒３８％，報１１６０３﹒３７點
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半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２９﹒９３億元，賣盤超買盤，
淨流出９﹒９３億元。（ｄｗ）
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