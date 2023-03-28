《經濟通通訊社２８日專訊》深證成分指數全日收市跌０﹒７２％，報１１５６４﹒４５點

。

國內首款獲批的新冠新藥生產商騰盛博藥（０２１３７）近日公告稱，公司決定結束安巴韋

單抗╱羅米司韋單抗聯合療法項目，並已停止生產工作以將資源重新轉向核心項目。騰盛博藥前

後投入了超過十三億人民幣研發該藥物，最終錄銷售收入僅約５１６０萬元人民幣。新冠藥板塊

偏軟，廣生堂（深：３００４３６）跌３﹒８％，拓新藥業（深：３０１０８９）跌２％，海辰

藥業（深：３００５８４）跌１﹒４％。

中國中成藥聯合採購辦公室發布《全國中成藥採購聯盟集中採購文件（徵求意見稿）。中藥

概念股整體向上，一心堂（深：００２７２７）升３﹒４％，鷺燕醫藥（深：００２７８８）升

２﹒１％，香雪製藥（深：３００１４７）升０﹒５％。

多間ＡＩ公司發減持公告，ＣｈａｔＧＰＴ概念股今日集體大跌，鴻博股份

（深：００２２２９）跌一成跌停，昆侖萬維（深：３００４１８）跌一成，漢王科技

（深：００２３６２）跌８﹒９％，初靈信息（深：３００２５０）挫７﹒７％。（ｄｗ）

