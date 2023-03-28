《經濟通通訊社２８日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全

日額度餘５０８﹒７８億元，用１１﹒２２億元或２﹒１％。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入３﹒５４億元，結束連續兩日淨流出。

（ｄｗ）

