《經濟通通訊社２８日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０８﹒７８億元，用１１﹒２２億元或２﹒１％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入３﹒５４億元，結束連續兩日淨流出。
（ｄｗ）
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28/03/2023 15:17
《深股通》深股通額度全日用１１億元，外資結束連續兩日淨流出
《經濟通通訊社２８日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０８﹒７８億元，用１１﹒２２億元或２﹒１％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入３﹒５４億元，結束連續兩日淨流出。
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