  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

28/03/2023 15:17

《深股通》深股通額度全日用１１億元，外資結束連續兩日淨流出

　　《經濟通通訊社２８日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０８﹒７８億元，用１１﹒２２億元或２﹒１％。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入３﹒５４億元，結束連續兩日淨流出。
（ｄｗ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回AH股新聞

上一篇新聞︰28/03/2023 15:22  《Ａ股動向》據報欲入股國機智駿，滴滴：不便評價，以公告為準

其他AH股新聞
More

28/03/2023 16:08  《中國要聞》乘聯會回應「新能源綠牌或在２年內取消」的報道

28/03/2023 16:01  《中國監管》銀保監批准中國華融入股光大銀行，將成為第四大股東

28/03/2023 15:37  《華為動向》廣汽新能源車弱化與華為合作，華為：不影響其他項目

產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金