《經濟通通訊社２８日專訊》中國文化和旅遊部公告稱，自４月１日起，各級文化和旅遊行

政部門可根據工作需要恢復審批對外文化和旅遊交流出來訪團組。文旅部稱，此舉旨在推動文化

和旅遊交流活動加快恢復。

另外，中國文旅部表示，將推動線上旅遊市場發展，鼓勵銀行合理增加信貸供給。文化和旅

遊部關於推動在線旅遊市場高質量發展的意見指出，創新旅遊金融服務方式。落實《關於金融支

持文化和旅遊行業恢復發展的通知》相關政策，推進銀行等金融機構與在線旅遊平台經營者合作

，綜合考慮在線旅遊平台的數字管控能力以及平台內小微經營者的經營和信用等情況，為平台內

小微經營者提供綜合授信、業務貸款、裝備賒銷、信用貸款、融資租賃和保理等產業鏈金融服務

；加強旅遊消費類金融產品創新，為旅遊者提供便利的產品分期貸款、小額消費信貸、先遊後付

等消費金融服務，加大旅遊消費金融產品的宣傳和合規教育，激發在線旅遊平台的金融支撐能力

和消費拉動能力。

Ａ場旅遊股兩邊走，天目湖（滬：６０３１３６）跌１﹒８％，雲南旅遊

（深：００２０５９）跌０﹒６％，中國中免（滬：６０１８８８）跌０﹒５％，麗江股份

（深：００２０３３）跌０﹒４％，宋城演藝（深：３００１４４）跌０﹒１％，嶺南控股

（深：０００５２４）則升１﹒７％，中青旅（滬：６００１３８）升０﹒３％，黃山旅遊

（滬：６０００５４）升０﹒３％。（ｊｔ）

