《經濟通通訊社２８日專訊》中文在線（深：３００３６４）接受機構調研時表示，公司海

外產品Ｃｈａｐｔｅｒｓ和 Ｍｙ Ｅｓｃａｐｅ已在做接入ＣｈａｔＧＰＴ測試，應用在故事

創作生成、劇本生成及改編、用戶與ＡＩ交互聊天等方面，可大幅降低成本，提高創作效率、劇

情多樣性，同時ＡＩ交互聊天讓用戶擁有更好沉浸感和情感體驗

受消息刺激，中文在線目前飆９﹒７％，報２１﹒０１元人民幣。（ｊｔ）

