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AH股新聞

28/03/2023 10:08

《Ａ股焦點》中文在線逼近漲停，其海外產品已接入ＣｈａｔＧＰＴ

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中文在線（深：３００３６４）接受機構調研時表示，公司海
外產品Ｃｈａｐｔｅｒｓ和　Ｍｙ　Ｅｓｃａｐｅ已在做接入ＣｈａｔＧＰＴ測試，應用在故事
創作生成、劇本生成及改編、用戶與ＡＩ交互聊天等方面，可大幅降低成本，提高創作效率、劇
情多樣性，同時ＡＩ交互聊天讓用戶擁有更好沉浸感和情感體驗
　　受消息刺激，中文在線目前飆９﹒７％，報２１﹒０１元人民幣。（ｊｔ）

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