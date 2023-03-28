《經濟通通訊社２８日專訊》全國中成藥聯合採購辦公室發布《全國中成藥採購聯盟集中採

購文件（徵求意見稿）。經過上周企業溝通會之後，徵求意見稿的公布，意味著湖北牽頭的全國

中成藥集採進入快車道，預計正式公告有望在４月發出。

本輪中成藥集採覆蓋３０個省級單位，具體來看，４個直轄市、５個自治區、２０個省、新

疆生產建設兵團均參與了本輪中成藥集採，僅福建和湖南兩個省份未覆蓋。本次集中帶量採購周

期為２年，視情況可延長１年。

首次中成藥集採預計將涵蓋１６個採購組，共計４２個品種。覆蓋的劑型不僅包含質量控制

較好的口服固體制劑，還包括質量控制「老大難」的注射劑劑型，涉及骨科、眼科、腫瘤、心腦

血管等治療領域。１６個採購組，包括了復方血栓通、冠心寧、華蟾素、銀杏葉提取物等超１０

億元的中成藥大品種，還囊括多個獨家品種。

據行業人士介紹，中成藥的集採價格降幅不是唯一打分的依據。從過往省級中成藥集採的經

驗來看，中成藥的平均降幅普遍低於化學藥集採降幅。本次納入的１６個採購組中，還包含不少

獨家品種╱品規，預估其在談判中平均降幅會更低。

中藥概念股整體向上，佐力藥業（深：３００１８１）漲４﹒４％，康緣藥業

（滬：６００５５７）揚３﹒７％，一心堂（深：００２７２７）升２﹒９％，江中藥業

（滬：６００７５０）升１﹒９％，鷺燕醫藥（深：００２７８８）升１﹒４％，香雪製藥

（深：３００１４７）升０﹒７％，隴神戎發（深：３００５３４）升０﹒７％，以岭藥業

（深：００２６０３）升０﹒７％，益盛藥業（深：００２５６６）升０﹒４％。（ｊｔ）



