《經濟通通訊社２８日專訊》全國中成藥聯合採購辦公室發布《全國中成藥採購聯盟集中採
購文件（徵求意見稿）。經過上周企業溝通會之後，徵求意見稿的公布，意味著湖北牽頭的全國
中成藥集採進入快車道，預計正式公告有望在４月發出。
本輪中成藥集採覆蓋３０個省級單位，具體來看，４個直轄市、５個自治區、２０個省、新
疆生產建設兵團均參與了本輪中成藥集採，僅福建和湖南兩個省份未覆蓋。本次集中帶量採購周
期為２年，視情況可延長１年。
首次中成藥集採預計將涵蓋１６個採購組，共計４２個品種。覆蓋的劑型不僅包含質量控制
較好的口服固體制劑，還包括質量控制「老大難」的注射劑劑型，涉及骨科、眼科、腫瘤、心腦
血管等治療領域。１６個採購組，包括了復方血栓通、冠心寧、華蟾素、銀杏葉提取物等超１０
億元的中成藥大品種，還囊括多個獨家品種。
據行業人士介紹，中成藥的集採價格降幅不是唯一打分的依據。從過往省級中成藥集採的經
驗來看，中成藥的平均降幅普遍低於化學藥集採降幅。本次納入的１６個採購組中，還包含不少
獨家品種╱品規，預估其在談判中平均降幅會更低。
中藥概念股整體向上，佐力藥業（深：３００１８１）漲４﹒４％，康緣藥業
（滬：６００５５７）揚３﹒７％，一心堂（深：００２７２７）升２﹒９％，江中藥業
（滬：６００７５０）升１﹒９％，鷺燕醫藥（深：００２７８８）升１﹒４％，香雪製藥
（深：３００１４７）升０﹒７％，隴神戎發（深：３００５３４）升０﹒７％，以岭藥業
（深：００２６０３）升０﹒７％，益盛藥業（深：００２５６６）升０﹒４％。（ｊｔ）
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