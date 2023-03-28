《經濟通通訊社２８日專訊》國家互聯網信息辦公室今日介紹２０２３年「清朗」系列專項

行動情況，稱將聚焦「自媒體」亂象、網絡水軍操縱信息內容、規範重點流量環節網絡傳播秩序

、優化營商網絡環境、生活服務類平台信息內容整治、短視頻信息內容導向不良問題整治等９個

方面，重拳整治網絡生態突出問題。

其中在整治短視頻信息內容導向不良問題方面，集中清理整治存在真假難辨、善惡不分、是

非不明等信息內容導向問題的短視頻，著力解決平台審核把關鬆、推薦算法不科學、流量分配機

制不合理等問題。督促短視頻平台進一步優化算法推薦機制，加大對優質內容的人工篩選力度；

優化內容審核策略，堅決防止「劣幣驅逐良幣」現象；優化帳號管理制度，建立健全帳號內容質

量和信用評價體系，推動形成短視頻行業良心競爭機制，實現短視頻行業健康發展。

規範重點流量環節網絡傳播秩序方面，緊盯短視頻平台、熱搜熱榜等重點流量環節，壓實平

台主體責任，全面清理違規採編、違規轉載、炮制虛假新聞等典型擾亂網絡傳播秩序信息，全面

排查處置仿冒「新聞主播」等違規帳號等。

整治自媒體亂象方面，措施包括集中整治自媒體造謠傳謠、假冒仿冒、違規營利等亂象，破

解自媒體信息內容失真、運營行為失度等深層次問題；強化自媒體帳號專業資質認證管理，對於

從事醫療、司法、教育等專業領域信息內容生產的自媒體，從嚴審核認證材料並加註專門標識；

嚴格規範自媒體營利行為，建立健全自媒體粉絲數量管理、營利行為監管等制度機制等。

整治網絡水軍方面，措施包括全面清理網絡水軍違法違規信息，打掉水軍容易聚集的群組和

版塊；打擊批量操縱網絡水軍的群控軟件，用於接發任務、支付結算的平台等；關閉處置惡意蹭

炒熱點事件、刷轉評讚數據的水軍帳號，將組織網絡水軍的公司、ＭＣＮ機構列入黑名單，涉及

違法犯罪的，移交有關部門查處等。



＊整治平台推薦導向不良信息違法活動問題＊



生活服務類平台信息內容整治方面，全面整治推薦導向不良信息、為違法活動引流、宣介違

法違規商品、搜索結果推送低俗負面聯想詞等突出問題；督促網站平台優化完善彈窗信息推送、

搜索結果黑名單、廣告位置等重點環節機制，強化常態治理；對問題多發易發、屢查屢犯的版塊

、欄目，視情況採取暫停更新、永久下線等處置措施，並予以通報曝光；加強部門間溝通聯動，

及時轉交問題線索，在做好線上處置的同時，配合做好線下查處工作，從源頭上遏制違法違規活

動。

優化營商網絡環境方面，措施包括指導網站平台集中開展信息內容和帳號排查，及時處置已

被認定為謠言、涉企業家個人隱私和顯性的侵權信息，對問題突出的帳號進行處置處罰；指導網

站平台健全信息內容審核發布機制，高效處置涉企問題舉報線索；強化督導曝光，及時公布破壞

營商網絡環境的違法違規案例，情節嚴重涉嫌違法犯罪的，移送有關機關依法處理，對工作落實

不力的網站平台，指導屬地網信部門加強督導檢查等。（ｓｌ）

