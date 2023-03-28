《經濟通通訊社２８日專訊》國家主席習近平今日與沙特王儲兼首相穆罕默德通電話。習近

平表示，最近在中國、沙特、伊朗共同努力下，沙特、伊朗北京對話成功舉行並取得重大成果，

有助於沙伊兩國改善關係，對增強地區國家團結合作、緩解地區緊張局勢具有重大示範效應，得

到國際社會廣泛好評。近來地區國家間緩和關係勢頭明顯增強，充分表明通過對話協商解決矛盾

分歧順應民心，符合時代潮流和各國利益，冀沙伊雙方秉持睦鄰友好精神，在北京對話成果基礎

上不斷改善關係。中方願繼續支持沙伊對話後續進程。

習近平又表示，目前中沙關係處於歷史最好時期，中方願同沙方一道，落實好「三環峰會」

成果，繼續在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，擴大務實合作和人文交流，推動中沙全面

戰略夥伴關係實現更大發展，全力構建面向新時代的中阿命運共同體，為促進中東地區和平、穩

定、發展作出更多貢獻。



＊沙方感謝中方大力支持沙特和伊朗改善關係＊



穆罕默德則表示，沙方衷心感謝中方大力支持沙特和伊朗改善關係，這充分彰顯中國負責任

大國作用。中國在地區和國際事務中日益發揮著舉足輕重的建設性作用，沙方對此高度讚賞。中

國是沙特重要的合作夥伴，沙方高度重視發展對華關係，願同中方共同努力，開辟兩國合作新前

景。

在中方支持下，沙特和伊朗本月６至１０日在北京舉行對話。沙伊兩國達成協議，同意恢復

雙邊大使級外交關係。中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在主持沙伊北京對話閉幕式後表

示，這是對話的勝利、和平的勝利，為當前動蕩不安的世界提供了重大利好消息，傳遞了明確信

號。中方將繼續根據各國的願望，為妥善處理當今世界的熱點問題發揮建設性作用，展現大國擔

當。

