《經濟通通訊社２８日專訊》投行美銀周二發表報告稱，隨著前期被壓抑需求釋放，帶動二

手住房銷售及大城市樓價上升，內地房地產市場已出現一些正面訊號，但仍需要更多證據才能判

定市場是否正在持續復甦。

報告指，目前內地住房銷售及價格改善情況發生得較該行預期為早，買家信心回升使壓抑需

求得到釋放，同時投資情況看來亦正在改善。

報告稱，在此前的周期中，房地產投資通常較銷售回升落後大約兩個季度，但今年１－２月

房地產投資則與銷售下跌同時收窄，落成量明顯回升，而新開工量的收縮幅度也得以收窄。不過

，參考此前的市場周期以及導致２０２１至２２年市場下行的流動性危機，美銀相信，現時判斷

房地產市場正全面復甦為時尚早。首先，二手房銷售回暖雖反映受壓抑的需求強勁，惟難以刺激

新的投資；其次，較小城市的新房銷售價格未見好轉。此外，儘管在政府推動保交樓下房屋竣工

量增加，但開發商的信心仍然低迷，對新項目開工的動力仍然疲弱。

美銀表示，需要觀察未來一至兩季的市場表現，方能判斷房地產市場是否可持續復甦，但預

期改善程度會較過往的周期為小，溫和復甦的可能性會較全面反彈為大。（ｓｌ）

