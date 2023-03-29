《經濟通通訊社２９日專訊》國聯證券（０１４５６）（滬：６０１４５６）公布，截至去
年１２月３１日止全年純利７﹒６７億元（人民幣．下同），按年跌１３﹒６６％；每股盈利
２７分，不派末期息。
期內收入３９﹒３億元，跌７﹒１２％；除稅前溢利９﹒６５億元，跌１７﹒７２％；加權
平均淨資產收益率４﹒６２％，跌２﹒６５個百分點。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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29/03/2023 07:53
《國企紅籌》國聯證券（０１４５６）全年純利跌１４％，不派息
《經濟通通訊社２９日專訊》國聯證券（０１４５６）（滬：６０１４５６）公布，截至去
年１２月３１日止全年純利７﹒６７億元（人民幣．下同），按年跌１３﹒６６％；每股盈利
２７分，不派末期息。
期內收入３９﹒３億元，跌７﹒１２％；除稅前溢利９﹒６５億元，跌１７﹒７２％；加權
平均淨資產收益率４﹒６２％，跌２﹒６５個百分點。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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