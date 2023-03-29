  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

29/03/2023 17:46

【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒６２億元，買騰訊沽盈富

　　《經濟通通訊社２９日專訊》今日恒指高開５６３點，報２０３４８點。最高升６５３點報
２０４３７點，最低升３２３點報２０１０７點。恒指收報２０１９２點，升４０７點或
２﹒０６％。
　　北水全日淨流入３０﹒６２億元，增加５﹒８％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、美團（０３６９０）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出最多的依次是盈富基
金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、南方恒生科技（０３０３３）。
　　主板成交１４６４﹒１億元增加３７﹒９％。其中港股通成交３９０﹒８億元，佔總成交
２６﹒７％。
　　今日凌晨，微信包括支付、語音呼叫、帳號登錄、朋友圈等多個功能無法正常使用。騰訊　
微信團隊最新表示，現在微信、微信支付相關功能已恢復。
　　騰訊客服官博早前公布，由於系統故障，部分用戶使用微信支付相關功能出現異常，強調用
戶資金安全不受影響。
　　騰訊控股升１﹒７５％報３８４﹒８元，北水淨買入１１﹒９億元；美團升４﹒０１％報
１４０元，北水淨買入７﹒１億元；工商銀行升１﹒４２％報４﹒２９元，北水淨買入４﹒２億
元。
　　盈富基金升１﹒９％報２０﹒３８元，北水淨賣出４﹒６億元；恒生中國企業升２％報
６９﹒３６元，北水淨賣出４﹒５億元；南方恒生科技升２﹒２１％報４﹒１７元，北水淨賣出
４﹒４億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　１１﹒８５
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　７﹒１３
　　工商銀行　　　（０１３９８）　　　　　　４﹒２０
　　香港交易所　　（００３８８）　　　　　　２﹒５９
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　２﹒３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　－４﹒６３
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　－４﹒４６
　　南方恒生科技　（０３０３３）　　　　　－４﹒４２
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　－０﹒０２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回AH股新聞

上一篇新聞︰29/03/2023 17:46  《滬╱深股通》工業富聯為滬股通十大成交活躍股榜首

下一篇新聞︰29/03/2023 17:37  《中國要聞》文旅部開放申報跨境遊合作區，毗鄰國邊境不能有賭場

其他AH股新聞
More

29/03/2023 17:51  【博鰲論壇】中興通訊李自學：下一步要加強數據儲存與處理能力

29/03/2023 17:15  【大國博弈】中方證實美助卿幫辦華自強訪華，外交部應約交流

產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金