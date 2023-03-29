《經濟通通訊社２９日專訊》今日恒指高開５６３點，報２０３４８點。最高升６５３點報

２０４３７點，最低升３２３點報２０１０７點。恒指收報２０１９２點，升４０７點或

２﹒０６％。

北水全日淨流入３０﹒６２億元，增加５﹒８％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、美團（０３６９０）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出最多的依次是盈富基

金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、南方恒生科技（０３０３３）。

主板成交１４６４﹒１億元增加３７﹒９％。其中港股通成交３９０﹒８億元，佔總成交

２６﹒７％。

今日凌晨，微信包括支付、語音呼叫、帳號登錄、朋友圈等多個功能無法正常使用。騰訊

微信團隊最新表示，現在微信、微信支付相關功能已恢復。

騰訊客服官博早前公布，由於系統故障，部分用戶使用微信支付相關功能出現異常，強調用

戶資金安全不受影響。

騰訊控股升１﹒７５％報３８４﹒８元，北水淨買入１１﹒９億元；美團升４﹒０１％報

１４０元，北水淨買入７﹒１億元；工商銀行升１﹒４２％報４﹒２９元，北水淨買入４﹒２億

元。

盈富基金升１﹒９％報２０﹒３８元，北水淨賣出４﹒６億元；恒生中國企業升２％報

６９﹒３６元，北水淨賣出４﹒５億元；南方恒生科技升２﹒２１％報４﹒１７元，北水淨賣出

４﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） １１﹒８５

美團 （０３６９０） ７﹒１３

工商銀行 （０１３９８） ４﹒２０

香港交易所 （００３８８） ２﹒５９

中國海洋石油 （００８８３） ２﹒３８

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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盈富基金 （０２８００） －４﹒６３

恒生中國企業 （０２８２８） －４﹒４６

南方恒生科技 （０３０３３） －４﹒４２

快手 （０１０２４） －０﹒０２

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