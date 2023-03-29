《經濟通通訊社２９日專訊》本港報章摘要如下：



《香港經濟日報》



阿里大重組，６大業務各設董事會ＣＥＯ

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創辦人馬雲高調回杭州後，阿里巴巴（０９９８８）宣布成立以來最大體制改革，即「１家

控股公司＋６家業務集團＋Ｎ家業務公司」，各業務集團有獨立ＣＥＯ、董事會，ＣＥＯ人選基

本沿用有關業務現任舵手。

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富途去年末季經調整多賺九成

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富途公布，去年第四季收入按年增長４２﹒３％至２２﹒８億元，列帳盈利增長９２﹒２％

至９﹒６億元，非通用會計準則（ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）經調整溢利增９０﹒２％至１０﹒１億元

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世衞倡高風險者接種疫苗１年後打加強針

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世界衞生組織一個專家組昨就新冠疫苗接種復常的路線圖舉行網上發布會，建議將人群分為

高、中及低３個風險組別，其中長者、前線醫護等高風險人士，可於對上一針疫苗接種１２個月

後，接種加強針；孕婦如對上一針接種是於６個月或之前，亦建議接種加強針。至於其他的組別

人群，則不再推薦常規接種新冠疫苗。

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《信報》



先正達上交所掛牌遭煞停

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上海交易所昨公布，已取消農業巨頭先正達集團（Ｓｙｎｇｅｎｔａ）規模達６５０億元人

民幣的ＩＰＯ審議會議。上交所表示，鑑於出現規定的取消會議情形，故決定取消審議會議；會

議原定今天舉行，公告未有進一步交代取消會議的具體原因。

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（ｈｌ）

