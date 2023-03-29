《經濟通通訊社２９日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）董事長兼總裁王

傳福表示，今年１、２月，全球及中國汽車市場整需求較去年稍為轉弱，但集團依然保持強勁增

長，預料首季度銷量增長逾８０％。



＊國內市場形成「持幣待購」現象，料４月底後將好轉



王傳福稱，國內市場近期出現的價格戰對行業帶來一定影響，認為相關現況是市場供大於求

形成供需矛盾的結果，相信今年汽車市場將進入「淘汰賽」。他又認為，國內市場現形成「持幣

待購」的心理預期，但預料這現象會在４月底開始降低，隨著５月份各地舉辦車展，預料國內的

汽車市場會恢復較好增長，強調集團具規模化優勢，能妥善管理產品價格，有信心保持一定的毛

利水平。

王傳福又指，全球對乘用車的需求旺盛，目前集團只出口到歐洲、東南亞和南美，因只有美

國生產的電動車才能夠拿到當地政府的補貼，目前沒有計劃進入美國乘用車市場。



＊巴菲特減持影響很小，將專注做好業務＊



被問到對「股神」巴菲特減持的看法，王傳福指，集團依然感謝巴菲特對比亞迪的支持，管

理層只需做好公司業務和市場份額，認為股神減持的影響很小，會堅持電動化戰略，持續為投資

者帶來豐厚的回報。

王傳福指出，由於汽車業務現時增速快速，集團對半導體業務的銷售佔比較大，待汽車業務

回歸常態，半導體業務的獨立性增強後，將具備上市條件，強調集團會持續推進比亞迪半導體上

市工作。（ａｃ）





