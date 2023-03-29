《經濟通通訊社２９日專訊》中海油（００８８３）宣派末期股息０﹒７５元，全年派息

１﹒４５元，派息比率為４３％。董事長汪東進表示，集團在去年底承諾２０２２至２０２４年

，全年股息支付率不低於４０％，全年股息絕對值不低於每股０﹒７元。今年派息比率按年有所

下降是由於２０２１年曾派發一次性的２０周年特別股息，強調今次派息遵守了上述承諾，港股

股息率達１３﹒２厘，屬能源行業股份中最高，且優於銀行利息。

汪東進續指，２０２０年國際油價大幅下跌後，國際大部分油公司都出現虧損，但中海油仍

然保持盈利，歸功於集團多年來堅持低成本發展。集團務求為股東帶來長期穩定回報，若未來利

潤效益因油價等因素回落，集團將適當提高派息比率。

他又指出，回購股份計劃將視乎資本市場情況，來決定回購規模。隨著中海油回歸Ａ股，對

港股股價帶來拉升作用，ＰＥ值（市盈率）較中石油（００８５７）、中石化（００３８６）等

同業高得多，反映集團的發展質量獲投資者支持。

被問到俄烏局勢對集團的影響，汪東進指出，中海油作為上游公司，無法左右油價走勢，只

能在高油價情況下加大勘探開發力度，繼續管控成本，以應對油價大幅波動的影響。（ａｃ）

