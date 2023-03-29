《經濟通通訊２９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同沙特王儲兼首相穆罕默德通電話

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國家主席習近平２８日同沙特王儲兼首相穆罕默德通電話。習近平指出，目前，中沙關係處於歷

史最好時期。中方願同沙方一道，繼續在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，擴大務實合作

和人文交流，推動中沙全面戰略夥伴關係實現更大發展。



優環境促開放穩預期，政策持續發力引外資

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優化營商環境、持續擴大開放、大力招商引資……一系列政策正持續發力吸引外資。專家表示，

伴隨「投資中國年」招商引資活動的啟動，中國吸引外資將保持平穩。政策加力下，優質外資落

地將為中國經濟高質量發展貢獻力量，也為世界經濟復甦增添動力。



服務「硬科技」，創投著力演好樞紐角色

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創新驅動發展戰略大背景下，私募股權創投行業厚植於實體經濟，在推動科技自立自強，加速產

業轉型升級等方面，交出一份亮眼的答卷。當前，如何打造重點產業鏈，著力補強產業鏈的薄弱

環節，成為私募股權創投行業聚焦服務「硬科技」的重點領域。





《上海證券報》



習近平同沙特王儲兼首相穆罕默德通電話

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國家主席習近平２８日同沙特王儲兼首相穆罕默德通電話。習近平指出，目前，中沙關係處於歷

史最好時期。中方願同沙方一道，繼續在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，擴大務實合作

和人文交流，推動中沙全面戰略夥伴關係實現更大發展。



夯實高質量發展微觀基礎，中小微企業將獲更多支持

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市場監管總局發言人于軍在一季度例行發布會上表示，今年將繼續深入開展小微企業質量管理體

系認證提升行動，加快出台個體工商戶分型分類精準幫扶的指導意見，以多個舉措加強扶持引導

，增強中小微企業、個體工商戶發展的內生動力和市場競爭力。



博鰲亞洲論壇發布兩大旗艦報告

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博鰲亞洲論壇２０２３年年會２８日拉開帷幕。當日，論壇發布《亞洲經濟前景與一體化進程

２０２３年度報告》、《可持續發展的亞洲與世界２０２３年度報告－－亞洲發展融資：政府社

會共行動》兩大旗艦報告，為在「不確定」中尋找可持續發展新動能提供討論框架。





《證券時報》



習近平同沙特王儲兼首相穆罕默德通電話

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國家主席習近平２８日同沙特王儲兼首相穆罕默德通電話。習近平指出，目前，中沙關係處於歷

史最好時期。中方願同沙方一道，繼續在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，擴大務實合作

和人文交流，推動中沙全面戰略夥伴關係實現更大發展。



亞洲經濟體融合進程加快，中國仍是全球製造樞紐

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亞洲再次進入「博鰲時間」。３月２８日，博鰲亞洲論壇２０２３年年會首日，按照慣例，主辦

方發布了兩份旗艦報告，《亞洲經濟前景及一體化進程２０２３年度報告》和《可持續發展的亞

洲與世界２０２３年度報告－亞洲發展融資：政府社會共行動》。



優化營商網絡環境，保護企業合法權益

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國家網信辦相關負責人２８日在國新辦新聞發布會上表示，２０２３年「清朗」系列專項行動，

將重點整治「自媒體」亂象；優化營商網絡環境，保護企業合法權益；整治生活服務類平台信息

內容亂象等。（ｌｃ）

