《鍾之日記》３月２９日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



阿里巴巴（０９９８８）正式公布重組計劃，股價大幅拉漲，為恒指貢獻逾２００點升幅，

帶動大市今早高開５６３後，更一度擴大升幅至超過６００點。但大市升至２００００點以上獲

利盤湧現，全日升幅反覆向下收窄，最終恒指收報２０１９２，升４０７點或２﹒０６％，主板

成交１４６４﹒１０億元。國企指數收升２﹒２２％，科技指數收升２﹒４７％。



＊官方呵護外資，Ａ股仍四連跌＊



ＴｉｋＴｏｋ在美國面臨生死時刻，這邊廂中方官員為留外資，趁中國發展高層論壇後密密

會見外企高層，包括三星、蘋果及光刻機巨頭ＡＳＭＬ。不過有關消息僅提振部分股票板塊，隨

著中字頭急速回調，滬綜指總結全日跌０﹒１６％，錄得四連跌，報３２４０﹒０６點，深成指

則升０﹒１３％，創業板指僅揚０﹒０９％。

兩市全日成交９８１１億元人民幣，按日減少２﹒３％，跌出萬億大關，惟陸股通恢復淨流

入逾４３億元人民幣。人民銀行今日進行２０００億元人民幣７天期逆回購，連續三日共放水

４５４０億元人幣。

國務院副總理何立峰在廣州出席活動並講話稱，中國將加大力度吸引和利用外資，將聚焦重

點領域和關鍵環節深化改革，堅定推進高水平對外開放，著力落實支持在華外資企業發展的各項

政策。



＊阿里王國大改組，打入強心針＊



阿里巴巴昨日收市後正式公布重組，將旗下眾多業務分拆為六大集團，包括國際數字商業、

雲智能、淘寶天貓商業、菜鳥物流、本地生活（餓了麼）以及大文娛（優酷），各項業務可獨立

上市集資，還會設有獨立ＣＥＯ、董事會。

消息刺激阿里ＡＤＳ隔晚收高超過１４％，港股今早以競價上限高開１５％開盤，報

９６﹒８５，開市後升幅收窄，但全日維持超過一成升幅，最終收報９４﹒５５元，升

１２﹒２３％。

阿里持股的阿里系股份水漲船高；阿里健康（００２４１）升５﹒１７％，收報６﹒３１元

；阿里影業（０１０６０）升５﹒１５％，收報０﹒５１元；高鑫零售（０６８０８）升

１８﹒５５％，收報２﹒９４元；微博（０９８９８）升３﹒８％，收報１５５﹒７元。

阿里的大改組計劃獲大行一致唱好，摩根士丹利指，該消息將成為阿里股價的重要正面催

化劑，股價在未來６０天內絕對會上漲，而最近股價有所回落，使其短期估值更具吸引力。另阿

里是中國重新開放的主要受益者，也是全球投資者流入中國的代表，在中國消費復甦的背景下，

其客戶管理收入（ＣＭＲ）將出現拐點。現時公司股價為２０２４年預測市盈率約９倍，市場對

非核心電子商務業務的估值為零，而在其上行情景中，預測公司美股目標價為２００美元，具有

１００％以上的上行空間，重申公司是該行在中國互聯網板塊中首選，予美股目標價１５０美元

及「增持」評級。



＊去年多賺逾４倍大派息，比亞迪續漲３％＊



比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）去年純利１６６﹒２億元人民幣，按年升

４４５﹒９％，公布派末期股息每股１﹒１４２元人民幣，增近１０倍。去年比亞迪營收

４２４０﹒６億元人民幣，按年增９６﹒２％，基本每股收益５﹒７１元人民幣，按年增

４３８﹒７％。單計去年第４季，比亞迪營收１５６３﹒７億元人民幣，按季增３３﹒６％，純

利７３﹒１億元人民幣，按季增２７﹒９％。

比亞迪展望今年政策供給有望繼續推出，為新能源汽車發展營造良好環境，預期新能源汽車

將延續強勁增長勢頭，滲透率有望大幅突破。

花旗發表研究報告指，比亞迪強勁的業績主要受益於下半年汽車部門極佳的表現、四季度插

電式混合動力汽車毛利率大幅改善等，予Ｈ股目標價６０２港元，維持「買入」評級。

比亞迪績後續漲升３﹒１％，報２１８元。其他新能源車股獲提振，理想汽車

（０２０１５）走高４﹒６％，小鵬汽車（０９８６８）升３﹒６％，蔚來（０９８６６）升

１﹒８３％，長汽（０２３３３）升０﹒７％。





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