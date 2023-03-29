《經濟通通訊社２９日專訊》南方航空（０１０５５）（滬：６０００２９）公布２０２２

年年報，去年營收８７０﹒５９億元（人民幣．下同），同比減少１４﹒３５％；淨利潤虧損

３２６﹒８２億元，虧損同比擴大１７０﹒０３％，並超過實收股本總額三分之一。

其中，旅客運輸收入為６００﹒１７億元，佔主營業務收入的７１﹒９６％，同比下降

２０﹒３９％。旅客周轉量為１０２０﹒７８億客公里，同比下降３３﹒０３％；客座率為

６６﹒３５％，同比下降４﹒９百分點。



＊去年未彌補虧損超過實收股本總額三分之一＊



南航並公告，根據畢馬威華振出具的審計報告，公司２０２２年１２月３１日合併報表未彌

補虧損金額為人民幣３２６﹒７９億元，公司實收股本為人民幣１８１﹒２１億元，未彌補虧損

金額超過實收股本總額三分之一。根據規定，公司未彌補的虧損達實收股本總額三分之一，需提

交公司股東大會審議。

南航稱，去年國內民航業經營形勢嚴峻複雜，公司運力投入（可利用座公里）和收入客公里

同比下降２８﹒１％和３３﹒０％，與２０１９年相比分別下降５５﹒３％和６４﹒２％。



＊擬分拆南航物流至上交所主板上市＊



南航２８日晚同時公告，擬分拆下屬子公司南方航空物流股份有限公司至上海證券交易所主

板上市。本次分拆完成後，公司的股權結構不會發生變化，且仍擁有對南航物流的控制權。

公告指，通過分拆上市，南方航空將進一步實現以旅客運輸為主業的業務聚焦，加大對客運

業務的資產投入。而將南航物流打造成為公司下屬獨立的以貨物運輸為主業的上市平台，有利南

航物流聚焦核心業務、加強專業化經營水平、推動南航物流轉型成為具有國際競爭力的現代物流

綜合服務商。

南方航空Ａ股今日升１﹒６％，報７﹒６２元，Ｈ股升０﹒４％；Ａ場民航股普漲，吉祥航

空（滬：６０３８８５）飆５﹒７％，春秋航空（滬：６０１０２１）升３％，中國國航

（滬：６０１１１１）升２﹒２％，中國東航（滬：６００１１５）升１﹒４％。（ｄｗ）

