《經濟通通訊社２９日專訊》首批兩隻新能源ＲＥＩＴｓ今日在上交所上市。根據公告，中

航京能光伏ＲＥＩＴ、中信建投國家電投新能源ＲＥＩＴ上市交易份額分別為６２０３萬份、

１﹒９９億份。從持有人結構看，機構投資者占比均超９０％，成為兩隻公募ＲＥＩＴｓ上市後

平穩運行的「壓艙石」。

上述新能源ＲＥＩＴｓ認購情緒高漲，均因超額募滿而提前一天結束公眾投資者募集。中航

京能光伏ＲＥＩＴ、中信建投國家電投新能源ＲＥＩＴ發售價格分別為每份９﹒７８元（人民幣

．下同）、９﹒８元，公眾投資者配售比例分別為０﹒６３％和１﹒９９％。中航京能光伏

ＲＥＩＴ以１２３﹒２１倍、中信建投國家電投新能源ＲＥＩＴ以８５﹒７倍的網下超額認購倍

數，體現出市場需求旺盛。

截至３月２８日，已上市公募ＲＥＩＴｓ共有２５隻，發行總規模達８０１﹒１８億元。再

加上這兩隻新能源ＲＥＩＴｓ的上市，公募ＲＥＩＴｓ發行總規模達９０８﹒９３億元。

分析人士指，首批新能源公募ＲＥＩＴｓ底層資產優質，短時間內二級市場可能出現一定幅

度上漲。對投資者而言，公募ＲＥＩＴｓ收益一部分來源於二級市場價格變化，另一部分來自底

層資產現金流產生的分紅。投資者應秉持長期價值投資理念，更多關注確定性較強的底層資產運

營情況，弱化看待二級市場價格非理性波動。從長期看，二級市場價格會與公募ＲＥＩＴｓ內在

價值高度趨同。（ｌｃ）

