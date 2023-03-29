《經濟通通訊社２９日專訊》先正達集團高達６５０億元人民幣、有望成為近十二年以來Ａ

股市場最大規模ＩＰＯ的上海科創板上市，在召開上市審議會議的前一天被上交所臨時取消。

上海證券交易所２８日發布公告稱，鑒於出現本所規定的取消會議情形，按照相關程序決定

取消原定於３月２９日的先正達集團股份有限公司發行上市審議會議。先正達方面回復稱，具體

的（情況）目前也不清楚，以監管公開信息為准。

對於審議會議取消原因，有投行人士認為，不排除因為先正達募資規模較大，監管層出於市

場穩定考慮而暫緩。目前國際國內形勢複雜，又正處於全面實行註冊制改革關鍵期，主板首批註

冊企業正在發行、繳款過程中。先正達集團自身規模和募集資金量較大，市場關注度也比較高。

先正達集團由瑞士先正達、安道麥及中國中化集團有限公司（中化集團）、中國化工集團有

限公司（中國化工）農業業務組成。業務涵蓋植保、種子、作物及現代農業服務等。

上交所網站顯示，此次科創板上市，先正達計劃募資高達６５０億元人民幣，用於科技研發

、全球併購以及償還長期債務等。上市保薦機構為中國國際金融股份有限公司、中銀國際證券股

份有限公司。（ｄｗ）



