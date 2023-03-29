《經濟通通訊社２９日專訊》美國國務院證實「中國組」負責人上周訪問中國幾個城市，包

括在北京與中方同行會面。在中國外交部例行記者會上，當被問到能否證實消息，以及中美之間

是否會進行其他外交往來，發言人毛寧回應表示，美國國務院東亞局助卿幫辦華自強此次來華是

同美國駐華使領館進行內部交流，期間外交部北美大洋洲司的負責人應約與他就中美關係進行溝

通。（ｄｗ）



