《經濟通通訊社２９日專訊》國機汽車（滬：６００３３５）發布公告回應「國機智駿正在

引入外部投資者滴滴」一事。國機汽車表示，國機智駿是公司的參股公司，持股比例４０％，不

納入公司合併報表範圍。而國機智駿目前正在與多家潛在投資者進行商務洽談，但上述洽談未取

得最終結果，洽談過程沒有涉及應當披露的事項，公司及國機智駿均未與其他企業簽署意向協議

或合作協議。滴滴方面相關人士表示，對此不便評價，此事涉及到上市公司，以上市公司的公告

為準。

昨日（２８日）下午２時５０分左右，有報道稱，已經停產半年的新能源汽車品牌國機智駿

有望迎來新機。贛州市一位知情官員透露，國機智駿正在引入外部投資者滴滴，雙方進行了一年

多的談判，目前談判已進入尾聲。受此消息影響，國機汽車股價兩分鍾衝上漲停，並以漲停收盤

。



＊國機汽車積極引入戰略投資者＊



此前，國機智駿已籌劃引入戰略投資者事宜。２０２２年１２月，國機汽車在投資者互動平

台表示，公司作為股東方，正在積極幫助國機智駿引入戰略投資者，沒有應披未披事項。去年６

月，外媒報道滴滴出行計劃斥超１０億元人民幣收購國機智駿股份，成為其少數股東，並注入新

資金。

公開資料顯示，國機智駿最早於２０１７年成立，２０１９年獲得了生產資質並在江西省贛

州市經濟技術開發區建成了年產能１０萬輛的生產基地，在同年的４月份發布了５款純電動新車

，涵蓋轎車和ＳＵＶ領域。（ｊｔ）

