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AH股新聞

29/03/2023 17:04

《行業數據》乘聯會：３月１－２６日乘用車市場零售同比跌１％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》乘聯會數據顯示，３月１－２６日，乘用車市場零售
１０２﹒１萬輛，同比去年同期下降１％，較上月同期下降１７％。今年以來累計零售３７０萬
輛，同比下降１５％。
　　３月１－２６日，新能源車市場零售３８﹒７萬輛，同比去年同期增長１０％，較上月同期
增長１％。今年以來累計零售１１５﹒７萬輛，同比增長１８％。（ｊｔ）

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