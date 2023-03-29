《經濟通通訊社２９日專訊》乘聯會數據顯示，３月１－２６日，乘用車市場零售

１０２﹒１萬輛，同比去年同期下降１％，較上月同期下降１７％。今年以來累計零售３７０萬

輛，同比下降１５％。

３月１－２６日，新能源車市場零售３８﹒７萬輛，同比去年同期增長１０％，較上月同期

增長１％。今年以來累計零售１１５﹒７萬輛，同比增長１８％。（ｊｔ）

