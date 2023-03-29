《經濟通通訊社２９日專訊》乘聯會數據顯示，３月１－２６日，乘用車市場零售
１０２﹒１萬輛，同比去年同期下降１％，較上月同期下降１７％。今年以來累計零售３７０萬
輛，同比下降１５％。
３月１－２６日，新能源車市場零售３８﹒７萬輛，同比去年同期增長１０％，較上月同期
增長１％。今年以來累計零售１１５﹒７萬輛，同比增長１８％。（ｊｔ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
29/03/2023 17:04
《行業數據》乘聯會：３月１－２６日乘用車市場零售同比跌１％
《經濟通通訊社２９日專訊》乘聯會數據顯示，３月１－２６日，乘用車市場零售
１０２﹒１萬輛，同比去年同期下降１％，較上月同期下降１７％。今年以來累計零售３７０萬
輛，同比下降１５％。
３月１－２６日，新能源車市場零售３８﹒７萬輛，同比去年同期增長１０％，較上月同期
增長１％。今年以來累計零售１１５﹒７萬輛，同比增長１８％。（ｊｔ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
上一篇新聞︰29/03/2023 17:08 《神州經脈》內地加大招商引資力度，滬指、人幣即期四連挫
29/03/2023 17:37 《中國要聞》文旅部開放申報跨境遊合作區，毗鄰國邊境不能有賭場
29/03/2023 17:15 【大國博弈】中方證實美助卿幫辦華自強訪華，外交部應約交流
29/03/2023 17:14 《駐滬專電》上海寶山每年將投入１０億元資金扶持企業
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰