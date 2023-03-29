《經濟通通訊社２９日專訊》供應鏈轉移及失業問題逐漸引起各界關注，多名中方官員趁中

國發展高層論壇召開後會見外企高層，展現穩外資的態度，滬深股市今早高開，上證綜合指數（

滬綜指）高開０﹒２５％，報３２５３﹒６２點，深成指高開０﹒１８％，保險股造好，電信股

走低。

國家發改委主任鄭柵潔會見蘋果公司行政總裁庫克，鄭稱中國政府堅定不移實施對外開放的

基本國策，將繼續支持包括蘋果公司在內的外資企業在華業務；人民銀行副行長、國家外管局局

長潘功勝會見黑石集團董事長兼行政總裁蘇世民，雙方就全球經濟金融形勢和投資機會等議題進

行了交流；天津市委書記陳敏爾會見南韓三星會長李在鎔，稱希望三星在智能網聯新能源汽車、

生物醫藥、石油化工、商貿物流等更多領域，與天津市開展全方位合作，共同分享發展機遇。

國務院副總理何立峰在廣州出席活動並講話稱，中國將加大力度吸引和利用外資，將聚焦重

點領域和關鍵環節深化改革，堅定推進高水平對外開放，著力落實支持在華外資企業發展的各項

政策。

中美關係方面，在蔡英文過境美國之際，據外電引述知情人士透露，美國國家安全顧問沙利

文曾與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅進行通話，雙方希望緩解最近幾個月來不斷加劇

的緊張局勢。

人民銀行公布，今日進行的２０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨投放

１３３０億元。連續三日放水４５４０億元。（ｅｙ）

