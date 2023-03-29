《經濟通通訊社２９日專訊》多名中方官員趁中國發展高層論壇召開後會見外企高層，展現
穩外資的態度，滬深股市今早高開，盤中半導體拉漲，惟基建、電信等此前熱炒板塊快速調整，
滬綜指總結半日跌０﹒０４％，報３２４３﹒９４點，深成指升０﹒２７％，創業板指揚
０﹒２６％，科創５０指數則飆升２﹒３３％。
兩市半日成交５９６９億元（人民幣．下同）元，較上一交易日（２８日）同時段減少
１﹒３％，惟陸股通恢復淨流入逾２８億元。人民銀行今日進行２０００億元７天期逆回購，今
日淨投放１３３０億元，連續三日放水４５４０億元。
國務院副總理何立峰在廣州出席活動並講話稱，中國將加大力度吸引和利用外資，將聚焦重
點領域和關鍵環節深化改革，堅定推進高水平對外開放，著力落實支持在華外資企業發展的各項
政策。
＊中國向ＡＳＭＬ示好，半導體興奮＊
商務部部長王文濤２８日會見光刻機龍頭外企ＡＳＭＬ高層時強調，中國堅定不移推進高水
平開放，願為包括ＡＳＭＬ公司在內的跨國公司來華發展創造良好營商環境，並提供高效服務。
希望ＡＳＭＬ堅定對華貿易投資合作信心，為中荷經貿合作作出積極貢獻，並共同維護全球半導
體產業鏈供應鏈穩定。
海光信息（滬：６８８０４１）飆１８﹒４％，立昂微（滬：６０５３５８）漲停，國芯科
技（滬：６８８２６２）升９﹒３％，北方華創（深：００２３７１）升８﹒７％，拓荊科技
（滬：６８８０７２）、芯源微（滬：６８８０３７）升８﹒３％，中微公司
（滬：６８８０１２）升８﹒２％。
＊兩會氣氛消散，中字頭下跌＊
中國三大電信商的Ａ股股價在兩會期間炒至峰頂，不過隨即啟動下行模式，今早再度急調整
，中國電信（滬：６０１７２８）挫２﹒８％，Ａ股聯通（滬：６０００５０）跌２﹒７％，中
國移動（滬：６００９４１）則跌１﹒７％。
同樣急跌的還有中字頭基建股，中國交建（滬：６０１８００）挫６﹒８％，中國中鐵
（滬：６０１３９０）跌４﹒４％，中國鐵建（滬：６０１１８６）跌３﹒４％，中鐵工業
（滬：６００５２８）跌１﹒８％。（ｅｙ）
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