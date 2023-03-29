《經濟通通訊社２９日專訊》多名中方官員趁中國發展高層論壇召開後會見外企高層，展現

穩外資的態度，滬深股市今早高開，盤中半導體拉漲，惟基建、電信等此前熱炒板塊快速調整，

滬綜指總結半日跌０﹒０４％，報３２４３﹒９４點，深成指升０﹒２７％，創業板指揚

０﹒２６％，科創５０指數則飆升２﹒３３％。

兩市半日成交５９６９億元（人民幣．下同）元，較上一交易日（２８日）同時段減少

１﹒３％，惟陸股通恢復淨流入逾２８億元。人民銀行今日進行２０００億元７天期逆回購，今

日淨投放１３３０億元，連續三日放水４５４０億元。

國務院副總理何立峰在廣州出席活動並講話稱，中國將加大力度吸引和利用外資，將聚焦重

點領域和關鍵環節深化改革，堅定推進高水平對外開放，著力落實支持在華外資企業發展的各項

政策。



＊中國向ＡＳＭＬ示好，半導體興奮＊



商務部部長王文濤２８日會見光刻機龍頭外企ＡＳＭＬ高層時強調，中國堅定不移推進高水

平開放，願為包括ＡＳＭＬ公司在內的跨國公司來華發展創造良好營商環境，並提供高效服務。

希望ＡＳＭＬ堅定對華貿易投資合作信心，為中荷經貿合作作出積極貢獻，並共同維護全球半導

體產業鏈供應鏈穩定。

海光信息（滬：６８８０４１）飆１８﹒４％，立昂微（滬：６０５３５８）漲停，國芯科

技（滬：６８８２６２）升９﹒３％，北方華創（深：００２３７１）升８﹒７％，拓荊科技

（滬：６８８０７２）、芯源微（滬：６８８０３７）升８﹒３％，中微公司

（滬：６８８０１２）升８﹒２％。



＊兩會氣氛消散，中字頭下跌＊



中國三大電信商的Ａ股股價在兩會期間炒至峰頂，不過隨即啟動下行模式，今早再度急調整

，中國電信（滬：６０１７２８）挫２﹒８％，Ａ股聯通（滬：６０００５０）跌２﹒７％，中

國移動（滬：６００９４１）則跌１﹒７％。

同樣急跌的還有中字頭基建股，中國交建（滬：６０１８００）挫６﹒８％，中國中鐵

（滬：６０１３９０）跌４﹒４％，中國鐵建（滬：６０１１８６）跌３﹒４％，中鐵工業

（滬：６００５２８）跌１﹒８％。（ｅｙ）



