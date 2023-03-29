《經濟通通訊社２９日專訊》ＴｉｋＴｏｋ在美國面臨生死時刻，這邊廂中方官員為留外資
，趁中國發展高層論壇後密密會見外企高層，包括三星、蘋果及光刻機巨頭ＡＳＭＬ。不過消息
僅提振部分股票板塊，隨著中字頭急速回調，滬綜指總結全日跌０﹒１６％，錄得四連跌，報
３２４０﹒０６點，深成指則升０﹒１３％，創業板指僅揚０﹒０９％。
兩市全日成交９８１１億元（人民幣．下同），按日減少２﹒３％，跌出萬億大關，惟陸股
通恢復淨流入逾４３億元。人民銀行今日進行２０００億元７天期逆回購，今日淨投放１３３０
億元，連續三日放水４５４０億元。
國務院副總理何立峰在廣州出席活動並講話稱，中國將加大力度吸引和利用外資，將聚焦重
點領域和關鍵環節深化改革，堅定推進高水平對外開放，著力落實支持在華外資企業發展的各項
政策。
＊半導體做火車頭＊
商務部部長王文濤會見光刻機龍頭外企ＡＳＭＬ高層時強調，中國堅定不移推進高水平開放
，願為包括ＡＳＭＬ公司在內的跨國公司來華發展創造良好營商環境，並提供高效服務。希望
ＡＳＭＬ堅定對華貿易投資合作信心，為中荷經貿合作作出積極貢獻，並共同維護全球半導體產
業鏈供應鏈穩定。
半導體板塊憧憬合作，海光信息（滬：６８８０４１）飆１４﹒８％，拓荊科技
（滬：６８８０７２）漲１０﹒３％，德明利（深：００１３０９）、立昂微
（滬：６０５３５８）、北方華創（深：００２３７１）漲停，芯源微（滬：６８８０３７）升
８﹒８％，國芯科技（滬：６８８２６２）升８﹒１％，中微公司（滬：６８８０１２）升
７﹒９％。
＊阿里重組，相關股集體走高＊
創辦人馬雲高調回杭州後，阿里巴巴（０９９８８）迅即宣布成立以來最大體制改革，即「
１家控股公司＋６家業務集團＋Ｎ家業務公司」，阿里分拆的六大業務包括國際數字商業、雲智
能、淘寶天貓商業、菜鳥物流、本地生活（餓了麼）以及大文娛（優酷），各項業務可獨立上市
集資，並設有獨立ＣＥＯ和董事會。阿里股價急升，相關概念Ａ股亦集體走高，三江購物
（滬：６０１１１６）漲停，鷗瑪軟件（深：３０１１８５）漲８﹒７％，中遠海科
（深：００２４０１）升７﹒８％，君正集團（滬：６０１２１６）、浙數文化
（滬：６００６３３）升７﹒７％，新華網（滬：６０３８８８）升６﹒９％。
＊中字頭回調，基建全日跌最多＊
中國三大電信商的Ａ股股價在兩會期間炒至峰頂，不過隨即啟動下行模式，今早再度急調整
，午後則稍見回穩，中國電信（滬：６０１７２８）跌１﹒６％，Ａ股聯通
（滬：６０００５０）跌１﹒３％，中國移動（滬：６００９４１）則倒升０﹒４％。
同樣急跌的還有中字頭基建股及軍工股，中國交建（滬：６０１８００）挫６﹒２％，中國
中鐵（滬：６０１３９０）跌４﹒４％，中國鐵建（滬：６０１１８６）跌３﹒４％，中國海防
（滬：６００７６４）挫３％，中國船舶（滬：６００１５０）跌２﹒６％，中國衛星
（滬：６００１１８）跌２﹒１％，中鐵工業（滬：６００５２８）跌１％。（ｅｙ）
表列滬深股市主要指數
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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
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滬深３００指數 ４００６﹒１４ ＋０﹒１７
上證綜合指數 ３２４０﹒０６ －０﹒１６ ４０５５﹒４３
上證Ａ股指數 ３３９６﹒１７ －０﹒１６
深證成份指數 １１５７９﹒９２ ＋０﹒１３ ５７５５﹒６３
深圳創業板指數 ２３７１﹒１９ ＋０﹒０９
上證Ｂ股指數 ２９１﹒７０ －０﹒０７ １﹒６７
深證Ｂ股指數 １１８４﹒５９ －０﹒０８ ０﹒５２
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