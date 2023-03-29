《經濟通通訊社２９日專訊》ＴｉｋＴｏｋ在美國面臨生死時刻，這邊廂中方官員為留外資

，趁中國發展高層論壇後密密會見外企高層，包括三星、蘋果及光刻機巨頭ＡＳＭＬ。不過消息

僅提振部分股票板塊，隨著中字頭急速回調，滬綜指總結全日跌０﹒１６％，錄得四連跌，報

３２４０﹒０６點，深成指則升０﹒１３％，創業板指僅揚０﹒０９％。

兩市全日成交９８１１億元（人民幣．下同），按日減少２﹒３％，跌出萬億大關，惟陸股

通恢復淨流入逾４３億元。人民銀行今日進行２０００億元７天期逆回購，今日淨投放１３３０

億元，連續三日放水４５４０億元。

國務院副總理何立峰在廣州出席活動並講話稱，中國將加大力度吸引和利用外資，將聚焦重

點領域和關鍵環節深化改革，堅定推進高水平對外開放，著力落實支持在華外資企業發展的各項

政策。



＊半導體做火車頭＊



商務部部長王文濤會見光刻機龍頭外企ＡＳＭＬ高層時強調，中國堅定不移推進高水平開放

，願為包括ＡＳＭＬ公司在內的跨國公司來華發展創造良好營商環境，並提供高效服務。希望

ＡＳＭＬ堅定對華貿易投資合作信心，為中荷經貿合作作出積極貢獻，並共同維護全球半導體產

業鏈供應鏈穩定。

半導體板塊憧憬合作，海光信息（滬：６８８０４１）飆１４﹒８％，拓荊科技

（滬：６８８０７２）漲１０﹒３％，德明利（深：００１３０９）、立昂微

（滬：６０５３５８）、北方華創（深：００２３７１）漲停，芯源微（滬：６８８０３７）升

８﹒８％，國芯科技（滬：６８８２６２）升８﹒１％，中微公司（滬：６８８０１２）升

７﹒９％。



＊阿里重組，相關股集體走高＊



創辦人馬雲高調回杭州後，阿里巴巴（０９９８８）迅即宣布成立以來最大體制改革，即「

１家控股公司＋６家業務集團＋Ｎ家業務公司」，阿里分拆的六大業務包括國際數字商業、雲智

能、淘寶天貓商業、菜鳥物流、本地生活（餓了麼）以及大文娛（優酷），各項業務可獨立上市

集資，並設有獨立ＣＥＯ和董事會。阿里股價急升，相關概念Ａ股亦集體走高，三江購物

（滬：６０１１１６）漲停，鷗瑪軟件（深：３０１１８５）漲８﹒７％，中遠海科

（深：００２４０１）升７﹒８％，君正集團（滬：６０１２１６）、浙數文化

（滬：６００６３３）升７﹒７％，新華網（滬：６０３８８８）升６﹒９％。



＊中字頭回調，基建全日跌最多＊



中國三大電信商的Ａ股股價在兩會期間炒至峰頂，不過隨即啟動下行模式，今早再度急調整

，午後則稍見回穩，中國電信（滬：６０１７２８）跌１﹒６％，Ａ股聯通

（滬：６０００５０）跌１﹒３％，中國移動（滬：６００９４１）則倒升０﹒４％。

同樣急跌的還有中字頭基建股及軍工股，中國交建（滬：６０１８００）挫６﹒２％，中國

中鐵（滬：６０１３９０）跌４﹒４％，中國鐵建（滬：６０１１８６）跌３﹒４％，中國海防

（滬：６００７６４）挫３％，中國船舶（滬：６００１５０）跌２﹒６％，中國衛星

（滬：６００１１８）跌２﹒１％，中鐵工業（滬：６００５２８）跌１％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ４００６﹒１４ ＋０﹒１７

上證綜合指數 ３２４０﹒０６ －０﹒１６ ４０５５﹒４３

上證Ａ股指數 ３３９６﹒１７ －０﹒１６

深證成份指數 １１５７９﹒９２ ＋０﹒１３ ５７５５﹒６３

深圳創業板指數 ２３７１﹒１９ ＋０﹒０９

上證Ｂ股指數 ２９１﹒７０ －０﹒０７ １﹒６７

深證Ｂ股指數 １１８４﹒５９ －０﹒０８ ０﹒５２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

