《經濟通通訊社２９日專訊》上證Ａ股指數全日收市跌０﹒１６％，報３３９６﹒１７點。
中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８７７１，較上個交易日跌２２點子，三
連跌，並創自３月１７日以來近兩周新低。造紙股走低，仙鶴股份（滬：６０３７３３）跌
１﹒２％，岳陽林紙（滬：６００９６３）跌１﹒３％，山鷹國際（滬：６００５６７）跌
０﹒８％，博匯紙業（滬：６００９６６）跌１﹒６％。
商務部部長王文濤會見光刻機龍頭外企ＡＳＭＬ的全球總裁溫寧克。半導體股造好，海光信
息（滬：６８８０４１）飆１４﹒８％，拓荊科技（滬：６８８０７２）升１０﹒３％，華海清
科（滬：６８８１２０）升７﹒６％，源杰科技（滬：６８８４９８）升８﹒６％，中微公司
（滬：６８８０１２）升７﹒９％，芯源微（滬：６８８０３７）升８﹒８％。
外資續流入，白酒股拉升，貴州茅台（滬：６００５１９）升０﹒５％，今世緣
（滬：６０３３６９）升０﹒１％，舍得酒業（滬：６００７０２）漲２﹒８％，迎駕貢酒
（滬：６０３１９８）升１﹒１％，口子窖（滬：６０３５８９）升０﹒９％，老白干酒
（滬：６００５５９）升０﹒９％。（ｊｔ）
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