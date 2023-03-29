《經濟通通訊社２９日專訊》上證Ａ股指數全日收市跌０﹒１６％，報３３９６﹒１７點。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８７７１，較上個交易日跌２２點子，三

連跌，並創自３月１７日以來近兩周新低。造紙股走低，仙鶴股份（滬：６０３７３３）跌

１﹒２％，岳陽林紙（滬：６００９６３）跌１﹒３％，山鷹國際（滬：６００５６７）跌

０﹒８％，博匯紙業（滬：６００９６６）跌１﹒６％。

商務部部長王文濤會見光刻機龍頭外企ＡＳＭＬ的全球總裁溫寧克。半導體股造好，海光信

息（滬：６８８０４１）飆１４﹒８％，拓荊科技（滬：６８８０７２）升１０﹒３％，華海清

科（滬：６８８１２０）升７﹒６％，源杰科技（滬：６８８４９８）升８﹒６％，中微公司

（滬：６８８０１２）升７﹒９％，芯源微（滬：６８８０３７）升８﹒８％。

外資續流入，白酒股拉升，貴州茅台（滬：６００５１９）升０﹒５％，今世緣

（滬：６０３３６９）升０﹒１％，舍得酒業（滬：６００７０２）漲２﹒８％，迎駕貢酒

（滬：６０３１９８）升１﹒１％，口子窖（滬：６０３５８９）升０﹒９％，老白干酒

（滬：６００５５９）升０﹒９％。（ｊｔ）

