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AH股新聞

29/03/2023 11:54

《深股通》深成指半日升０﹒２７％，深股通額度用近１２億元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》深證成分指數半日收市升０﹒２７％，報１１５９５﹒４５點

　　半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０８﹒５億元，用１１﹒５億元
或２﹒２％。（ｊｔ）

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