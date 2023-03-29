《經濟通通訊社２９日專訊》深證成分指數半日收市升０﹒２７％，報１１５９５﹒４５點
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半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０８﹒５億元，用１１﹒５億元
或２﹒２％。（ｊｔ）
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29/03/2023 11:54
《深股通》深成指半日升０﹒２７％，深股通額度用近１２億元
《經濟通通訊社２９日專訊》深證成分指數半日收市升０﹒２７％，報１１５９５﹒４５點
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半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０８﹒５億元，用１１﹒５億元
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