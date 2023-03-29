《經濟通通訊社２９日專訊》深證成分指數全日收市升０﹒１３％，報１１５７９﹒９２點

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創辦人馬雲高調回杭州後，阿里巴巴迅即宣布成立以來最大體制改革，即「１家控股公司＋

６家業務集團＋Ｎ家業務公司」。阿里概念Ａ股集體走高，信息發展（深：３００４６９）升

３﹒６％，華中數控（深：３００１６１）升６﹒７％，申通快遞（深：００２４６８）升

２﹒９％，湯姆貓（深：３００４５９）升６﹒３％。

據內地文化和旅遊部數據中心近日測算，預計今年國內旅遊人數約為４５﹒５億人次，按年

增長約８０％；實現國內旅遊收入約４萬億元人民幣，按年增長約９５％。旅遊股衝高，雲南旅

遊（深：００２０５９）、麗江股份（深：００２０３３）升近１％，宋城演藝

（深：３００１４４）升１﹒４％。

豬肉股今日回落，牧原股份（深：００２７１４）跌１﹒６％，溫氏股份

（深：３００４９８）挫２﹒８％，海大集團（深：００２３１１）跌０﹒５％，新希望

（深：０００８７６）跌１﹒１％，大北農（深：００２３８５）跌２﹒６％，立華股份

（深：３００７６１）跌１﹒９％，益生股份（深：００２４５８）跌２﹒３％，天康生物

（深：００２１００）跌２﹒４％。（ｊｔ）

