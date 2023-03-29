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AH股新聞

29/03/2023 15:12

《深股通》深股通額度全日用１８億元，外資連續兩日淨流入

　　《經濟通通訊社２９日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０２﹒４億元，用１７﹒６億元或３﹒４％。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入４３﹒２３億元，連續兩日淨流入。
（ｄｗ）

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