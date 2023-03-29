《經濟通通訊社２９日專訊》內地物流巨頭順豐控股（深：００２３５２）公布，２０２２

年公司淨利潤６１﹒７億元（人民幣．下同），同比增４４﹒６２％；營收２６７４﹒８億元，

同比增２９﹒１１％。公司２０２２年扣非淨利潤５３﹒３億元，同比大增１９０﹒９７％。公

司擬向全體股東每１０股派發現金紅利２﹒５元（含稅）。

截至２０２２年底，活躍月結客戶約１８１萬家，較上年同期新增約１７萬家，同比增長

１０％；個人會員數量規模達５﹒８５億，同比增長１９％。

順豐控股２月速運物流業務、供應鏈及國際業務合計收入同比增１１﹒１５％。隨著國內生

產活動與消費需求持續復甦，２月速運物流業務收入同比增長３７﹒０８％。

順豐控股目前漲２﹒９％，報５５﹒０４元，創逾１個月新高。



＊合併嘉里物流業績後，供應鏈及國際業務收入大增１﹒２倍＊



順豐表示，２０２２年公司收入質量提高，精益化資源規劃和成本管控舉措取得良好成效，

並表示相較上年同期是自２０２１四季度起合併嘉里物流（００６３６）業績，本報告期是合併

嘉里物流２０２２全年業績，亦增加公司整體利潤。

嘉里物流是順豐布局國際物流業務的重點棋子，併表後相關收入主要列入「供應鏈及國際」

業務板塊。２０２２年，順豐供應鏈及國際業務收入為８７８﹒７億元，同比增１２４﹒１３％

；在公司總收入中的佔比為３２﹒８５％，而上年同期佔比僅為１８﹒９２％。

順豐稱，將打造高效可靠的國際供應鏈。措施包括，空運領域協同，共同拓展國際航線，擴

大國際航空網絡布局；國際快遞協同，共同拓展東南亞新興市場的跨境及本土快遞業務；供應鏈

協同打通端到端國際供應鏈，助力更多中國企業出海等。

此外，順豐將通過自建、合資、投資併購等多種方式，持續擴大國際快遞和跨境電商專遞的

覆蓋流向和範圍；在核心的流向區域布局海外倉，提升海外交付履約效率，提供海外本土倉配一

體服務等。

順豐預計，２０２３年挑戰和機遇並存，一方面外部環境複雜多變，給行業發展帶來變數；

另一方面，社會經濟活動恢復活躍，在國家刺激內需消費、促進經濟發展的宏觀政策下，預計

２０２３年行業增速將會復甦。



＊順豐擬認購嘉里物流的７﹒８億港元永續可轉債，擴東南亞業務＊



為了支持嘉里物流擴展東南亞國際快遞業務，順豐董事會同意下屬全資子公司ＳＦ

ＨＯＬＤＩＮＧ ＬＩＭＩＴＥＤ認購控股嘉里物流發行的７﹒８億港元永續可轉換債券。永續

可轉債利率每年３﹒３％，每半年付息，初始轉股價格為每股１８﹒８港元。

假設可轉債未來全部轉股，公司對嘉里物流的持股比例將上升至５２﹒６１％。（ｊｔ）

