《經濟通通訊社２９日專訊》沙鋼集團（深：００２０７５）早在３月１４日就與復星國際

（００６５６）簽署協議，計劃收購復星持有的南京南鋼鋼鐵聯合有限公司６０％股權，交易作

價１３５﹒８億元（人民幣．下同）。然而，該收購可能被中信特鋼（深：０００７０８）半路

截胡。

《財新網》報道，作為南鋼聯合的另一個潛在收購方，中信特鋼近日也向相關部門遞交了收

購方案，正在等待批復。若收購方案獲得批准，中信特鋼將支持擁有南鋼聯合另外４０％股權的

南京鋼鐵集團（滬：６００２８２）行使優先受讓權收購南鋼聯合，意味著復星沙鋼的百億交易

失敗。



＊收購南鋼失敗，復星需要承擔違約責任＊



一旦收購南鋼失敗，沙鋼除可獲得早前支付的８０億元定金按年利８％罰息補償之外，復星

還需要承擔違約責任，賠償沙鋼一筆１０億元的資金。

報道引述知情人是指，因優先購買權的行使主體是南鋼集團，中信特鋼或以股加債形式入局

，先期給南鋼集團提供大筆債務融資，以助其從復星系手中收購南鋼聯合股權。中信特鋼已為南

鋼交易準備了約１４０億元資金。截至２０２２年年底，中信特鋼年末現金及現金等價物餘額

８７億元。

中信特鋼是中信集團控股的上市企業。中信集團是經國務院批准設立的大型綜合性企業，與

多數中央企業不同，其由財政部代表國務院履行出資人職責。

分析人士指，無論沙鋼還是中信特鋼入局南鋼，均有利於提高行業集中度。不同之處在於，

如沙鋼收購成功，有利於從下往上延伸產品線；而若中信入局，有利於中信特鋼從上往下完善產

品線。且沙鋼與中信特鋼均在江蘇省內有主要生產基地，在原材料、生產、市場占有率、銷售等

諸多方面都有協同效應。（ｌｃ）

