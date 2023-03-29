《經濟通通訊社２９日專訊》廣州市消費市場逐漸恢復，廣州市統計局數據顯示，今年１－

２月，全市實現社會消費品零售總額１８９７﹒４２億元（人民幣．下同），按年增長２％，而

去年１２月為下降０﹒４％。

全市限額以上批發和零售業企業實現新能源汽車類商品零售額４３﹒６６億元，按年增長

２０﹒２％，拉動全市社會零售總額增長０﹒４個百分點。全市限額以上批發和零售業通過公共

網絡實現商品零售額４０２﹒６１億元，按年增長１１﹒２％，拉動全市社會零售總額增長

２﹒２個百分點。全市住宿和餐飲業實現零售額１６３﹒０８億元，按年增長１１％，拉動全市

社會零售總額增長０﹒９個百分點。其中線下餐飲加快回暖，百勝餐飲、麥當勞、喜茶、瑞幸咖

啡等知名企業合計實現餐費收入按年增長１２﹒８％；線上訂餐持續發力，全市限上住宿餐飲企

業通過公共網絡實現的餐費收入２０﹒０８億元，按年增長１８％，拉動全市住宿和餐飲業零售

額增長２﹒１個百分點。

《廣州日報．大洋網》表示，新能源汽車作為未來汽車的重點發展方向，廣州既培育出廣汽

埃安等本土品牌，也引進了小鵬（０９８６８）、理想（０２０１５）等知名新能源車企業，積

極打造成新能源汽車產業高地，延續廣州汽車市場地位。此外，廣州搶抓數字經濟風口，深度布

局直播賽道，如第三屆直播電商節的首個專場活動是汽車整車專場，為傳統商貿企業轉型升級提

供了良好機遇，帶動消費高質量發展。（ｓｌ）

