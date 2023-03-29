《經濟通通訊社２９日專訊》中國物流與採購聯合會今日公布，今年１－２月全國社會物流

總額５３﹒５萬億元（人民幣，下同），按可比價格計算，按年增長２﹒９％。中物聯表示，首

２月增速增速雖低於去年同期水平，但與去年１２月相比加快１﹒４個百分點，顯示當前物流運

行整體企穩回升，特別是２月份農曆新年後物流業務量恢復加快，行業景氣水平穩步復甦，市場

主體活力增強，供應鏈循環有所改善，物流運行整體呈現企穩回升的態勢。不過，物流需求仍處

於恢復階段，結構性分化較為明顯。

從結構看，工業企業復工復產節奏加快，工業品物流總額按年增長２﹒４％，兩年平均增速

４﹒９％，較去年１２月兩年平均增速加快２﹒１個百分點。其中基礎產業穩步回升，成工業物

流回穩重要基礎；房地產及相關領域不斷出現積極變化，上下游行業生產經營穩中有升，鋼鐵和

有色金屬等建材相關行業物流總額增速分別較去年１２月加快３﹒１和０﹒４個百分點。

產業升級類物流需求恢復態勢相對明顯，其中裝備製造領域的鐵路船舶、電氣機械行業物流

總額增速分別較去年１２月加快７﹒７、３﹒１個百分點。民生領域恢復向好，電商物流延續加

快恢復態勢，單位與居民物品物流總額按年增長３﹒２％，增速比去年１２月加快０﹒７個百分

點。

受益於國內需求回暖持續改善，進口物流總額按年增長７﹒８％，較去年１２月加快４﹒７

個百分點，延續去年第四季以來的恢復態勢。出口相關領域物流需求受復雜國際環境影響，相對

表現疲軟，紡織、汽車製造、通用設備製造等行業物流出口總額有所下降。（ｓｌ）

