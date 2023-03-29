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AH股新聞

29/03/2023 11:54

《大灣區》廣州擬每年擲１億支持科技龍頭企業技術攻關

　　《經濟通通訊社２９日專訊》廣州市科技局日前印發《廣州市重點領域研發計劃優化提升方
案》，提出要每年投入１億元（人民幣，下同）支持科技龍頭企業牽頭技術攻關。
　　《方案》提出，支持產業鏈創新聯合體協同技術攻關。市科技局每年選取最多１０個重點產
業鏈重要方向，以「定向組織」方式，支持鏈主企業牽頭組織開展技術攻關。市財政科技經費投
入每年每條產業鏈最高１０００萬元，支持項目５－１０項，每項項目定額支持１００萬元或
２００萬元。
　　由鏈主企業根據產業發展需求，提出影響制約產業鏈安全發展的關鍵共性技術攻關項目或實
現跨越式發展的顛覆性創新技術攻關項目，聯合產業鏈上下游中小企業、高校、科研院所或醫療
機構組建創新聯合體，組織實施一批重大科技項目。
　　《方案》並明確，鏈主企業及創新聯合體企業應切實發揮企業創新主體地位，足額配套自籌
經費。原則上，鏈主企業及其子公司牽頭承擔的項目總最多２項，分配的市財政科技經費總額最
多２００萬元。
　　另外，《方案》對國家重點研發計劃「遞補支持」，鼓勵在穗企業和醫療機構積極承接科技
部「國家重點研發計劃項目」，部分未獲立項的在穗企業和醫療機構可提出符合廣州市科技創新
「十四五」規劃方向的市重點領域研發計劃項目。市科技局分領域組織遴選，對獲得立項的項目
給予每個項目定額支持１００萬元。（ｓｌ）

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