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AH股新聞

29/03/2023 11:55

《中國要聞》市場監管總局發布三部計量規章，６月月起施行

　　《經濟通通訊社２９日專訊》市場監管總局近日發布《計量器具新產品管理辦法》、《計量
比對管理辦法》、《定量包裝商品計量監督管理辦法》三部計量規章，自６月１日起施行。
　　其中，《計量器具新產品管理辦法》新增多項要求。一是制造已取得型式批准的計量器具的
，應當在其使用說明書中標注國家統一規定的型式批準標志和編號。二是採用委托加工方式制造
計量器具的，被委托方應當取得與委托加工計量器具相應的型式批准，並與委托方簽訂書面委托
合同。三是生產者制造計量器具應具有與所制造的計量器具相適應的設施、人員和檢定儀器設備
等，並對其制造的計量器具負責，保證其計量性能符合相關要求。
　　《計量比對管理辦法》強化計量比對結果應用，明確國家計量比對結果可作為計量基準和計
量標準復查考核、標準物質定級、計量授權以及實驗室認可的參考依據。強化違反有關規定的處
理，除了通報批評外，情節嚴重的，還處以三萬元人民幣以下罰款的處罰。
　　《定量包裝商品計量監督管理辦法》規定，自願參加計量保證能力評價的定量包裝商品生產
者，應當按照要求，進行自我評價，自我評價符合要求的，應當進行自我聲明，聲明後即可在其
生產的定量包裝商品上使用全國統一的計量保證能力合格標志。（ｌｃ）

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