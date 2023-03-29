《經濟通通訊社２９日專訊》天眼查信息顯示，上海瓴羊數智智能科技有限公司昨日（２８

日）成立，註冊資本１００萬元人民幣，法定代表人為ＺＨＥＮ ＲＩＸＩＮ，經營範圍含技術

服務；軟件開發；計算機軟硬件及輔助設備零售；終端計量設備銷售；物聯網設備銷售；數據處

理和存儲支持服務等。股權穿透圖顯示，該公司為杭州瓴羊全資子公司，後者由阿里巴巴

（０９９８８）間接全資持股。

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