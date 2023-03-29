《經濟通通訊社２９日專訊》湖南省住建廳昨通報，即日起各市州、縣（市、區）商品房預

售資金監管機構暫停與渤海銀行（０９６６８）及其所轄基層經營單位的商品房預售資金監管合

作，同時建議相關部門和單位慎重選擇渤海銀行及其所轄基層經營單位作為住房公積金、物業維

修基金等資金的存儲銀行，有效防範風險。

２０２１年３月和７月，渤海銀行株洲分行違反《株洲市新建商品房預售資金監管辦法》，

以及《株洲市新建商品房預售資金監管合作協議》《株洲市新建商品房預售資金監管協議》約定

，未經株洲市商品房預售資金監管機構同意，擅自劃扣恒大譽苑北大資源天池項目重點監管資金

，導致項目復工復產資金不足，房屋逾期難交付，引發房屋買受人頻繁信訪投訴，給社會穩定帶

來極大的不利影響。省住建廳督促株洲市住房和城鄉建設局對渤海銀行株洲分行進行了約談警示

，並下達書面整改通知書，責令其返還擅自劃扣的商品房預售監管資金，但一直沒有整改到位。

渤海銀行株洲分行２０１８年與株洲市商品房預售資金監管機構簽訂《株洲市新建商品房預

售資金監管合作協議》，是株洲市商品房預售資金監管合作銀行。２０１９年５月至２０２１年

６月期間，渤海銀行株洲分行分別與株洲德勝置業有限公司和株洲理想城房地產開發有限公司簽

訂《株洲市新建商品房預售資金監管協議》，成為恒大株洲譽苑、北大資源株洲天池等項目商品

房預售資金監管銀行。（ｓｌ）

